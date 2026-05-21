Violenta entradera a un jubilado de 87 años: delincuentes le robaron armas, joyas y tarjetas

La ola de inseguridad golpeó en "carne propia" a un jubilado de 87 años, quien junto a su esposa fueron abordados por cinco delincuentes armados en su vivienda, y les robaron joyas, armas y tarjetas, aunque resultaron ilesos del episodio.

Fuentes policiales informaron que el episodio sucedió cerca de las 4.30 de miércoles en una propiedad ubicada en la zona oeste del conurbano, en donde los malhechores forzaron una ventana lateral de la casa e ingresaron mientras el matrimonio dormía.

La denuncia realizada por la víctima indica que los asaltantes actuaron con la cara cubierta y llevaban armas de fuego, y con amenazas los redujeron y revisaron cada rincón del lugar, pero a pesar de la violencia del asalto, tanto el jubilado como su esposa resultaron ilesos.

En cuanto a lo sustraído por los ladrones, el botín constó de varios revólveres, una pistola, un fusil, municiones, joyas (cadenas y relojes de oro) y una billetera con documentación y tarjetas.

Parte del robo pudo verse

Por otra parte, las cámaras de seguridad del barrio captaron parte del movimiento de la banda, que se movilizaba en una Renault Kangoo blanca, que fue el vehículo en el que escaparon tras el golpe.

En tanto, el caso quedó en manos de la UFIJ N°13 de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto, que ordenó tareas para identificar a los sospechosos y dar con el vehículo utilizado en la fuga.

La causa está caratulada como "robo en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada". Por el momento, no hay detenidos.

Testimonio de la víctima





"Se movía la casa y dije qué puede pasar a las 3:59 de la madrugada. Cuando levanté la persiana y salí corriendo entraron y vi que estaban en el comedor parados", precisó Tomás en diálogo con medios presentes.

Pese al violento accionar, el hombre explicó que no fueron agresivos con ellos. "No me golpearon, no me amenazaron, no me pusieron una pistola en la cabeza. Vi armas y pedían dólares. Fuimos arriba donde hay una pequeña caja, les di la contraseña y la vaciaron".

"Eran jóvenes, no eran marginales, vinieron preparados para esto, pero solo encontraron el dinero que tenía, que representaba dos meses de sueldo de una persona", dijo y agregó que planea sumar con el tiempo más medidas de seguridad en la casa.

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