La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa en este mes de junio con el pago de sus distintos beneficios, entre los que se encuentra el pago del bono de $18.000, que se comenzó a abonar esta semana para monotributistas, trabajadores informales y empleadas domésticas.

Por su parte, MI ANSES informó a través de su sitio anses.gov.ar que se prepara para entregar las Asignaciones de Pago Único (APU), que se paga frente a tres situaciones puntuales una sola vez.

El organismo previsional señaló que el aspirante puede solicitar el pago que varía según la línea que se pida, que son la Asignación por Matrimonio, la Asignación por Adopción y la Asignación por Nacimiento.

.

En el caso de la Asignación por Adopción se paga hasta $51.000, que son entregados a quienes cumplen con tres simples requisitos.

A su vez, ANSES ofrece créditos de hasta $240.000 a pagar en cómodas cuotas, ya sea en 24, 36 o 48, que no son accesibles a todos los titulares de las prestaciones sociales, sino que están orientados a jubilados y pensionados, tales como Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones no Contributivas (PNC) y la pensión no contributiva por Vejez.

¿Cuáles son los montos que se ofrecen por cada Asignación de Pago Único (APU)?

- Asignación por Nacimiento: para quien registra un Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $316.731, se abona $8.547.

- Asignación por Matrimonio: con un IGF de hasta $316.731, cada cónyuge cobrará $12.800.

- Asignación por Adopción: con un IGF de hasta $316.731, se recibirán $51.119.

.

Requisitos para tramitar estas asignaciones

Para percibir la Asignación por Nacimiento, se debe presentar:

- Partida de nacimiento.

- DNI del recién nacido.

Documentación para cobrar la Asignación por Matrimonio:

- Certificado de matrimonio.

- Documento Nacional de Identidad del cónyuge.

- Cuando se trate de segundo o posterior matrimonio, deberá acreditarse el divorcio con la sentencia respectiva. En los casos de divorcio en el extranjero se requerirá la documentación en iguales condiciones que para acreditar el matrimonio.

- En caso de corresponder, adjuntar certificado de defunción de anterior cónyuge.

Para pericibir la Asignación por Adopción, se debe presentar:

- Partida de nacimiento, con mención de la adopción (nueva partida para adopción plena o partida con anotación marginal para adopción simple).

- Testimonio de la sentencia de adopción.

- Documento Nacional de Identidad con el nuevo apellido.