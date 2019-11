"El aborto va a ser ley y el Papa lo va a entender". Esa frase de Eduardo Valdés, quien fue embajador ante el Vaticano, generó polémica. La Comisión Ejecutiva del Episcopado expresó "el compromiso irrevocable del Santo Padre para con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural", lo cual también llevó a una respuesta por parte del diputado electo.

"Se dejaron llevar por lo escrito y hubiera estado bueno que me llamen por teléfono", señaló. "En Roma está legalizado el aborto y no se excomulgó a nadie. La tendencia es que la interrupción legal del embarazo va a ser ley. Uno ve las sociedades hacia dónde evolucionan", sostuvo el diputado electo en declaraciones radiales, frases que fueron replicadas en diarios nacionales.

#Política | @eduardofvaldes en @latrcomienza: «El episcopado se dejo llevar por lo escrito y hubiera estado bueno que me llamen por teléfono» -->> https://t.co/Sk1ZXhkzyd — Cooperativa la 770 (@r_cooperativa) November 25, 2019

En esa línea, dijo ser de los que creen que "cuando hay embrión hay vida", pero que "la sociedad civil va a por un lado y lo religioso va por otro". "Creo que Francisco va a entender y a interpretar cómo va el mundo pero nunca va a decir que está de acuerdo. Tampoco es para morirse. No veo un conflicto por esto", afirmó el ex embajador ante la Santa Sede.

Fue en esa línea que el Episcopado dijo que "como lo hemos mencionado en la carta Francisco, el Papa de todos: "El Papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él. Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa".

"Subordinar su magisterio doctrinal a coyunturas políticas resulta inaceptable. Por eso, invitamos a descubrir que el aporte a la realidad del país que pueda dar Francisco, hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales", concluyó en el texto difundido tras los dichos de Valdés.

Eduardo Valdés no permaneció en silencio y el lunes, en "La tarde recién comienza" (Cooperativa la 770), remarcó que "se equivocan, ponen en un lugar a la Iglesia donde el Papa jamás la hubiera querido poner" y enfatizó en que "crear una grieta en este momento, con Alberto Fernández y la Iglesia, no le hace bien a la Iglesia, a Alberto Fernández ni a la sociedad Argentina".

"Me sorprende el documento de la Conferencia Episcopal, está claro que no me escucharon, leyeron el diario La Nación" remarcó el diputado electo, e indicó que sobre la responsabilidad de la publicación hay conjugar "el verbo compartir". Más allá de esa responsabilidad compartida, Valdés enfatizó que "cuando se saca un comunicado se debe leer todo lo que se dice y más viniendo de una persona que se caracteriza, por lo general, de defender a Francisco incondicionalmente".

"En mi país, en el que voy a ser diputado, está este tema latente y me anime a opinar a a partir de una opinión, poco feliz, de un obispo que se llama Aguer, que tiene una gran influencia en la sociedad argentina, con la cual no comparto sus dichos de que el Presidente que haga tal o cual cosa, sea la cosa que yo comparta o no comparta, se va a ir al infierno", añadió.