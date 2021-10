Funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) celebraron el 44 aniversario de la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, como así también el cumpleaños 91 de una de las fundadoras de esa organización, Estela de Carlotto, y el Día Nacional del Derecho a la Identidad, con posteos en las redes sociales.



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió "mantener viva la memoria" en el marco de los 44 años en que se creó la institución dedicada a restituir la identidad de niños -hoy adultos- apropiados por la última dictadura militar, y saludó a Carlotto.

.



"¡Feliz cumpleaños Estela querida! En este día marcado por el derecho a la identidad te abrazamos para mantener viva la memoria y seguir construyendo un futuro mejor", publicó el mandatario en redes sociales. Por su parte, el jefe del Gabinete nacional, Juan Manzur, agradeció a las abuelas por "su incansable aporte".



"Gracias @abuelasdifusion por su incansable aporte a la construcción de un país más justo. Hace 44 años iniciaban la lucha por la restitución de nietos y nietas propiad@s. En su homenaje, conmemoramos el Día Nacional del Derecho a la Identidad", escribió Manzur en su cuenta personal de Twitter.

¡Feliz cumpleaños Estela querida!



En este día marcado por el derecho a la identidad te abrazamos para mantener viva la memoria y seguir construyendo un futuro mejor.

#FloreceIdentidad #Abuelas44Años pic.twitter.com/nq6UiBxhYv — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 22, 2021



El ministro de Interior y nieto recuperado, Eduardo de Pedro, homenajeó a la organización de derechos humanos y, en particular, a Carlotto: "Cumple años Estela, la abuela de todos nosotros, y @abuelasdifusion lleva 44 años de lucha incansable. Su ejemplo de amor y perseverancia nos guía para seguir construyendo una Argentina con Memoria, Verdad y Justicia".



"Seguimos buscando a los y las que faltan. Seguimos ampliando derechos. La identidad es la llave para acceder a todos ellos", agregó.



De igual manera, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, expresó: "En el Día del #DerechoALaIdentidad honramos los 44 años de lucha de las @abuelasdifusion para recuperar la identidad de 130 niños y niñas apropiados por la dictadura militar y restituirlos a sus legítimas familias".



La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó la campaña de Abuelas para recordar el Día Nacional del Derecho a la Identidad y describió la fecha como un homenaje a "su convicción histórica".



"En el Día Nacional del Derecho a la Identidad, me sumo a la propuesta de Abuelas de Plaza de Mayo, #FloreceIdentidad. Hoy especialmente quiero reconocer su lucha incansable que, desde 1977, no desiste en la búsqueda de sus hijxs y nietxs", escribió en su cuenta de Twitter.



También, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, saludó a Carlotto en su cumpleaños, a quien consideró "referente del amor" y destacó los 44 años de lucha y compromiso de la organización.

Todo mi cariño en su cumpleaños a la querida Estela de Carlotto, referente del amor, la memoria y la justicia en la Argentina.



Hoy son 44 años de lucha y compromiso de @abuelasdifusion para recuperar la identidad de tantos nietos y nietas.#Abuelas44Años #FloreceIdentidad pic.twitter.com/Z1yQnQm9MN — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 22, 2021



"Todo mi cariño en su cumpleaños a la querida Estela de Carlotto, referente del amor, la memoria y la justicia en la Argentina. Hoy son 44 años de lucha y compromiso de @abuelasdifusion para recuperar la identidad de tantos nietos y nietas", escribió.



Por su parte, el director de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, sumó su dedicatoria en las redes: "Las @abuelasdifusion cumplen 44 años luchando por el derecho a la identidad de cada nieto y nieta secuestradx por la dictadura cívico militar. Su compromiso nos llena de orgullo y nos invita a construir una sociedad más justa".



De su lado, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, marcó en referencia a las celebraciones: "Hoy es un día lleno de amor, compromiso y búsqueda de verdad y justicia".



El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, recordó el "permanente apoyo" a la organización de derechos humanos. "En el Día Nacional del Derecho a la Identidad, homenajeamos y expresamos nuestro permanente apoyo a @abuelasdifusion que cumple hoy 44 años de incansable lucha en la búsqueda de #Memoria #Verdad y #Justicia", expresó.

En el Día Nacional del Derecho a la Identidad, homenajeamos y expresamos nuestro permanente apoyo a@abuelasdifusion que cumple hoy 44 años de incansable lucha en la búsqueda de #Memoria#Verdad y #Justicia#Abuelas44Años #FloreceIdentidad https://t.co/A0EyClr8Wo — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) October 22, 2021



Las Abuelas de Plaza de Mayo cumplen un nuevo aniversario del inicio de su camino de lucha, que data de un día como hoy, pero en 1977.



En su homenaje, el Congreso de la Nación instituyó, en 2004, el 22 de octubre como Día Nacional del Derecho a la Identidad, promoviendo de esta manera la concientización y la reflexión sobre un problema todavía vigente en nuestro país.



Desde un principio el objetivo de la organización de las Abuelas fue localizar y restituir a sus legítimas familias todos las niñas y los niños desaparecidos por la última dictadura argentina.



Durante más de cuatro décadas, las abuelas llevaron adelante su labor guiadas por la consigna innegociable de Memoria, Verdad y Justicia.

.



En el tiempo que gobernó la dictadura, responsable de los 30 mil desaparecidos, centenares de bebés fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas.



Se estima que fueron 500 niñas y niños a los que, apropiados, abandonados como NN o vendidos, les fue negado el derecho a la identidad. Hasta la actualidad, la lucha sostenida de las Abuelas logró restituir la identidad de 130 de esas nietas y nietos.