Tras el acuerdo logrado por los trabajadores bancarios que llevará en 2022 el salario mínimo del sector a $137 mil, otro gremio se suma a los que pasan con su básico la suma de cien mil pesos que a tantos otros les cuesta superar. Se trata de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina que lidera Daniel Yofra, que negoció con los empresarios la paritaria salarial desmotadora correspondiente al 2022, que llevará el sueldo inicial a casi $112 mil. Además, los trabajadores del sector cobrarán un bono a fin de año de $24 mil en dos tramos.

A comienzos de febrero, la Asociación Bancaria (AB), que conduce el diputado nacional del Frente de Todos Sergio Palazzo, y las cámaras empresarias de la actividad sellaron en paritarias el pago de un adelanto salarial para enero y febrero en concepto de anticipo del convenio final, por lo que el salario mínimo será ahora de casi 137 mil pesos.

Por su parte, los trabajadores del sector del algodón o del comercio pasarán a tener un salario básico de $90 mil, según lo informado por sus gremios en estas semanas.

.

En todos los casos, los acuerdos incluyen una cláusula de revisión de acuerdo a la inflación. El Indec publicó que el mes de enero hubo un aumento general de los precios del 3,9%. En el Presupuesto 2022 (que no fue aprobado por el Congreso) el equipo económico nacional proyectó una inflación del 40%.

A este asunto se refirió la semana pasada la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, al afirmar que las negociaciones paritarias entre los sindicatos y las empresas "siguen abiertas durante todo el año" y, en ese aspecto, aseguró que "no hay límites" para otorgar incrementos salariales.



"El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo que era una posibilidad, pero las paritarias siguen abiertas durante todo el año, no hay límites en ese sentido, no se fija ese límite", señaló Cerruti en su conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada.

.





De esta forma, la portavoz se refirió a declaraciones formuladas por el titular de la cartera de Trabajo, quien aseguró: “En 2022 vamos a repetir lo que hicimos en 2021 y trabajaremos con una pauta inflacionaria que estimamos en un 40%". "Si es necesario renegociarla -dijo Moroni-, vamos a abrir las paritarias las veces que sean necesarias. Prevemos revisiones del acuerdo a los 6 o 7 meses de haberlo firmado”.

¿Cómo quedan las paritarias por escala de los aceiteros?



El gremio de Aceiteros alcanzó un acuerdo con los representantes de la parte empresaria en la negociación paritaria salarial de los Convenios Colectivos de Trabajo 387/04 y 388/04, correspondientes a obreros y empleados desmotadores de algodón, respectivamente.



De esta manera, el salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categoría inferior -peón- entre salario básico y adicionales llegará a $90.221,88 a partir del 1° de febrero de 2022, a $100.601,2 a partir del 1° de marzo de 2022 y a $111.778,52 para mayo de 2022.



Además, se acordó el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de $ 24.000 que se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas que se liquidarán en noviembre y diciembre de 2022.

.



Cabe destacar que la asignación extraordinaria será percibida por todos los trabajadores que hayan realizado tareas durante al menos 90 días en la campaña, estén o no prestando tareas al momento del cobro; quienes hayan trabajado menos días percibirán una suma proporcional. Además, en septiembre de 2022 se efectuará una revisión.



A través de un comunicado remarcaron que “lo obtenido se logró fundamentalmente gracias a la fuerza de las compañeras y los compañeros desmotadores”.