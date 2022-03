Este lunes, el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional ( FMI)", para que quienes tengan bienes en el exterior "que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia".



De esta manera, el documento presentado manifiesta que el aporte "no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero".



Por lo tanto, a quienes alcance deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.



En esta línea, el proyecto de ley aclara que "en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%", Y detalla que quienes no se allanen al pago de este aporte "corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente".

Por su parte, de aprobarse, la norma además alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país, "cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina".

Al citado bloque de senadores proponen también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Así las cosas, se indicó que podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor.

Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

Se informó que para poner en vigencia esa figura s"se presentará otra iniciativa que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal", lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.



Mediante sus considerandos, los legisladores oficialistas aseguran que "al 31 de diciembre de 2021, según las estadísticas oficiales, hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país" y sostienen que "de ellos se encuentran declarados ante la AFIP solo 69.000 millones de dólares".



Por último, el citado texto refiere que: "Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon -acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra Nación– son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica".