El presidente electo Alberto Fernández dijo en la noche del lunes que el canciller Jorge Faurie es "un hecho desgraciado en la historia de la diplomacia argentina". De esta manera Fernández contestó a la prensa, en el marco de la presentación de un libro, al ser consultado sobre la postura y las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores por la crisis política, social e institucional de Bolivia.



Tras agradecer nuevamente a los mandatarios latinoamericanos que ofrecieron ayuda al ex presidente boliviano Evo Morales, quien viajó a México, que le concedió asilo político, Fernández se pronunció con dureza sobre Faurie. Ante una pregunta sobre el funcionario del gobierno de Mauricio Macri, el presidente electo afirmó: "Faurie es un hecho desgraciado en la historia de la diplomacia argentina".



Faurie dijo este lunes que "no están los elementos para describir esto como un golpe de Estado" porque "las Fuerzas Armadas no han asumido el poder". Y pidió una salida institucional a la crisis en Bolivia al sostener que "lo que no tiene que ocurrir es que alguien asuma un papel que no le asignó la Constitución".