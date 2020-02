El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que la "primera obligación" del Gobierno es para los que "tienen la urgencia", porque "sólo dándole una mano a quienes cayeron en un pozo" Argentina se podrá "levantar" como país.



Así lo dijo al hablar en el Centro Recreativo Nacional Presidente Néstor Kirchner, en Ezeiza, en el sur del Gran Buenos Aires, sitio que visitó en compañía de los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.



"Siempre pensamos una Argentina que nos contenga a todos. Detesto la teoría del descarte, porque todos tenemos que tener derechos en la sociedad en la que vivimos. Primero los más necesitados y nuestra primera obligación es para los que tienen la urgencia, porque solo dándole una mano a quienes cayeron en un pozo nos podremos levantar como país", expresó Fernández.





