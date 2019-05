"La formula presidencial es inmodificable". Por si quedaban dudas, Alberto Fernández las borró con tan sólo cinco palabras. El candidato designado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sentenció que Sergio Massa tiene las "puertas abiertas". Además, habló de la formula Axel Kicillof y Verónica Magario en provincia de Buenos Aires: "tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel".

En "La mirada despierta", por radio Continental, el precandidato a presidente, Alberto Fernández, habló de todo. Calificando a la fórmula como "inmodificable", el ex jefe de gabinete destacó que "con Cristina sabemos del rol que va a cumplir cada uno". Conocido por su diálogo conciliador, Fernández resaltó que "la única forma que tengo de hacer política es hablando con todos", y resaltó que "mi mayor preocupación es que la población termine con la locura y podamos respetarnos".

"En la calle se siente. Se desató la esperanza. Los argentinos estamos encontrando la salida. El camino es claro y lo vamos a recorrer entre todos", siguió diciendo. Respecto a la figura de la senadora por Unidad Ciudadana, Alberto resaltó que "no sólo critiqué a la Justicia en tiempos de Macri. Lo hice mucho en tiempos de Cristina". En esa línea, "si el derecho funciona no será condenada", añadió.

En cuanto al territorio bonaerense, el ex funcionario kirchnerista aseguró que la "fórmula Axel Kicillof y Verónica Magario tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel". Horas antes del congreso del Frente Renovador, Alberto Fernández habló de Sergio Massa, quien "tiene un gran valor, en cualquier lugar puede aportar". "Las puertas al espacio de Sergio Massa están abiertas. Yo lo invité a que reflexione sobre la posibilidad de estar juntos", añadió.

Sin embargo recalcó que el ex intendente de Tigre "no quiere volver a tener un cargo legislativo". Alberto Fernández, en declaraciones radiales, disparó contra Alternativa Federal, espacio con el cual "estoy un poco confundido. Dijeron que iban a unas PASO y ahora parece que el Frente Renovador está pensando otra cosa. No sé qué hará Alternativa Federal".

"Guillermo Nielsen es el hombre en el mundo que más sabe sobre la deuda, lo conoce como nadie. Fue consultado por todos los países del mundo", dijo Alberto. Sobre la postura que tiene respecto de los jueces que juzgan a la ex presidenta, remarcó que "todos los poderes se expresan en actos de gobierno, y los de los jueces se llaman sentencias. En la República, todos deben rendir cuentas en sus actos de gobierno, y no entiendo por qué se sienten molestos cuando digo esto".

Por otra parte, el precandidato presidencial fue nuevamente consultado sobre su posición acerca del aborto. Cabe destacar que el martes se presentó, por octava vez, el proyecto de ley en el Congreso. "Tenemos que terminar con la figura del aborto como un delito, así terminamos con la clandestinidad", cerró.