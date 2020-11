El presidente Alberto Fernández llamó este martes a "revisar" el modelo de país y su estructura económica para alcanzar el federalismo, al advertir que no quiere volver a la "normalidad" de un diseño de distribución de recursos "fenecido" que sólo genera "pobreza e inequidad".



"Parte de la normalidad a la que quiero llegar es la revisión de este modelo de país que se dice federal pero no lo es, y esto lo vengo plateando desde el primer día de mi campaña", sostuvo Fernández al exponer en un encuentro virtual del PJ sobre el Movimiento Arraigo, una iniciativa federal destinada a generar mayores oportunidades de trabajo y vivienda de manera equitativa.



El mandatario sostuvo que, después de la pandemia de coronavirus, debe "revisarse" cómo se construirá la " Argentina del futuro", en referencia a que el actual modelo "es muy desigual y sólo alimenta esa desigualdad cotidianamente".

"No sólo entre ricos y pobres, sino geográficamente, porque hay regiones a las que les cuesta mucho más desarrollarse y les ponemos las condiciones para que les cueste mucho más", planteó.



En esa línea, el Presidente convocó a "cambiar la estructura económica de Argentina para que vivir en Jujuy no sea un drama y sea una alegría, y no se convierta en un problema para nadie".



Como ejemplo, recordó que su paso el lunes último por la ciudad jujeña de La Quiaca para despedir al expresidente de Bolivia Evo Morales constituyó la primera visita de un Presidente a esa localidad.



"Ahí se me mezcló todo: emoción y vergüenza", planteó Fernández, y completó: " Fui a La Quiaca a despedir a Evo, y debí haber ido por la gente que vive en La Quiaca".

Por eso, abogó por "lograr una distribución entre provincias y Nación más equitativa de lo que es hoy, y cambiar lo que haya que cambiar para que cada uno tribute sus impuestos en el lugar donde desarrolla sus negocios, y no donde tiene la sede social".



"Hay cuestiones de infraestructura que, sin ninguna duda, hay que corregir, como ver de qué modo se mejoran rutas, la llegada del tren y cómo aprovechamos la hidrovía y ayudamos a los cuyanos a salir al Pacífico con acuerdos con Chile", postuló Fernández.



El encuentro, que fue organizado por los equipos técnicos del PJ y se desarrolló vía Zoom, contó con la participación de el titular del PJ y diputado naciona l José Luis Gioja; el ministro de Salud, Ginés González García; y el senador provincial bonaerense Francisco "Paco" Durañona, referente del Movimiento Arraigo, entre otros dirigentes de distintas provincias.

En su exposición, Fernández planteó que el desarrollo de las economías locales permitirá " fomentar la agricultura familiar", lo que a su vez evitará los "costos de transporte" para distribuir los productos en el interior del país.



Al alertar que "sobran las tierras fiscales", el Presidente afirmó que esos terrenos deben ser usados para "producir alimentos para las zonas aledañas", en un debate que, dijo, "le sirve además a las grandes ciudades, que también padecen el hacinamiento".



"Quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a quienes produzcan", insistió.



Tras remarcar en que el actual modelo de país está "fenecido" porque "genera pobreza e inequidad", Fernández se preguntó "a qué normalidad queremos volver".

"Si es la que yo he podido conocer, a esa no quiero volver, porque es una normalidad que concentra la riqueza en pocos y distribuye pobreza en muchos; concentra el país en el puerto y lastima a medida que se aleja del puerto", concluyó.



Antes del mandatario expuso Florencia Teran, una abogada tucumana y militante del PJ que planteó que, hoy, "nacer en una parte del país significa perder derechos".



Al convocar a elaborar una "mirada desde el interior" y no "hacia el interior", Teran propuso recuperar la idea de "echar raíces" y "reivindicar a las provincias y el territorio" porque, sostuvo, las "políticas públicas se construyen desde el territorio".

Participaron también de la videoconferencia el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el ex senador bonaerense Mariano Pinedo y la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, entre otros dirigentes.



El Movimiento Arraigo es un espacio a través del cual se busca la implementación de políticas para "continuar generando federalismo en cada rincón del país" con el fin de que " las familias productoras tengan techo y tierra para trabajar", expresó Durañona.