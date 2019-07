El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió el viernes en Santa Fe el apoyo de socialistas, peronistas y votantes de Cambiemos "para cambiar esta historia", tras recordar que en las próximas elecciones "lo que está en debate son dos modelos de país".

"Lo que está en debate son dos modelos de país: el que desocupa gente, cierra empresas, genera pobrezas y no contiene la inflación, o un país productivo donde las Pymes vuelvan a abrir las persianas y los trabajadores recuperen el trabajo", manifestó.

Fernández ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe junto al gobernador electo, Omar Perotti, y el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri.

EN VIVO| Conferencia de prensa desde Santa Fe. https://t.co/OqX1kgunjr — Alberto Fernández (@alferdez) 26 de julio de 2019

El precandidato llamó a "cambiar esta historia" sin importar si "son socialistas, peronistas o votaron a Cambiemos".

En el marco de una gira que inició en esta provincia, Fernández realizó una amplia convocatoria para que lo acompañen en las elecciones y dijo: "Bienvenidos sean los que quieran sumarse a hacer un cambio en la Argentina".

"Siento que le estamos ofreciendo algo sensato a los argentinos", expresó en referencia a su planteo de "volver a promover el consumo, y de ese modo volver a poner en marcha el aparato productivo".

El precandidato -que integra la fórmula que lleva a la ex presidenta Cristina Fernández como precandidata a vicepresidente-, señaló que para eso hay que "tomar en cuenta lo que pasó en todos los tiempos, también de lo que hicimos nosotros".

"Ser capaces de volver para ser mejores. Ser mejores significa mirar reflexivamente lo que ocurrió, corregir las cosas que se hicieron mal", aseguró Fernández.

En ese sentido, advirtió: "Yo estoy convocando a todos los argentinos, no les pregunto de dónde vienen sino a dónde quieren ir, y si quieren el mismo país que nosotros queremos son bienvenidos".

Consultado sobre los salarios, valoró las negociaciones paritarias al afirmar que "el debate entre empresarios y trabajadores es muy útil".

Sin embargo, se manifestó en desacuerdo con la reforma laboral que impulsa el Gobierno al afirmar que "si algún sector tiene privilegios, hay que empezar a acotarlos".

"Pero una cosa es acotar privilegios y otra derechos, derechos no quiero acotar ninguno", aclaró el precandidato a presidente.

En ese sentido, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner afirmó que "no es verdad que el problema son las leyes laborales", sino que "el problema es que la economía está paralizada".

Fernández también se refirió al acuerdo Unión Europea-Mercosur al señalar que "la globalización es un fenómeno indefectible, pero hay que buscar un modo inteligente de sumarse".

"El problema para nosotros no es el acuerdo con la UE, que puede ser muy saludable, el problema es qué contenido tiene el acuerdo", y se comprometió a cuidar "la industria argentina".

Respecto de las críticas realizadas por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre la visita de Fernández al ex mandatario, Luiz Inácio Da Silva, el precandidato del Frente de Todos manifestó: "cuando me cuestiona un homofóbico, un maltratador y un clasista, soy inmensamente feliz".

Fernández sostuvo que para él es "una inmensa alegría" tener el apoyo para las elecciones tanto de Perotti como de su ex contendiente interna en las primarias santafesinas, María Eugenia Bielsa."Me encantaría que el futuro me acompañe también", dijo.

Por su parte, Perotti afirmó que "esta primera visita en campaña es más que positiva", porque "tuvimos la posibilidad de que el presidente que queremos para la Argentina haya podido contarles a cada uno cómo va a enfrentar los próximos años, cuál va a ser su relación con las provincias, cuál es su mirada de una Argentina federal".