El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que "el mejor regalo" que puede tener en su cumpleaños es "que el virus no dañe a los argentinos", al agradecerle al ex jefe de Estado de Brasil Luiz Inácio "Lula" Da Silva, quien lo saludó y consideró que el mandatario argentino es el más exitoso de la región en la lucha contra el Covid-19.



"Estimado presidente @alferdez, estoy siguiendo el trabajo de su gobierno para combatir el coronavirus. Su decisión de aislamiento social desde el primer momento ha tenido más éxito que los países en los que los presidentes insistieron en no seguir el consejo de la ciencia", dijo Lula por Twitter.

En otro tuit, el ex presidente brasileño afirmó: "Felicidades compañero @alferdez, por el éxito logrado hasta ahora en la lucha contra la pandemia y también por su cumpleaños. Mucha fuerza y mucha lucidez para manejar al pueblo argentino en este momento tan difícil para la humanidad. Abrazos de tu amigo Lula".



Fernández respondió con otro mensaje en el que dijo "gracias mi querido amigo @LulaOficial. La salud de nuestro pueblo es lo que más debe importarnos".



"El mejor regalo que puedo tener en este día es que el virus no dañe a los argentinos. Querido compañero, a usted y a mi nada nos importa más que cuidar la vida de nuestra gente", amplió el Jefe de Estado.

Fernández agradeció saludos por su cumpleaños y reiteró pedido para "quedarse en sus casas"

A su vez, el presidente Alberto Fernández agradeció los saludos por su cumpleaños número 61 y reiteró el pedido a la sociedad para que "se sigan cuidando y quedando en sus casas" ante la pandemia de coronavirus.



"Gracias de corazón por cada saludo de afecto que me han brindado. Me llenaron de alegría en tiempos que no son fáciles. Los quiero mucho", consignó el mandatario en su cuenta de Twitter, donde acompañó la publicación con un video.



En su mensaje, el jefe de Estado repasó: "Está terminado el día. Fue un día de trabajo, un día lindo, trabajé y disfruté con los que más quiero, y mi familia me acompañó".

"Gracias de corazón a todos los que me mandaron un mensaje. En cada mensaje recibí el afecto de ustedes, que es mucho y muy gratificante", subrayó.



Al hacer referencia a la pandemia, el Presidente sostuvo que "no son los mejores momentos que nos toca vivir, pero hay que pasarlos, y vamos a pasarlo juntos y unidos", remarcó.



Además, el mandatario reforzó el mensaje de que si alguien quiere hacerle un "gran regalo, se sigan cuidando y quedando en sus casas".



"Es el único método que tenemos para combatir este virus. Vamos a trabajar juntos para que todo salga lo mejor posible. Podemos lograrlo. De corazón, gracias; los abrazo a la distancia y desde el alma", concluyó.