El presidente Alberto Fernández reiteró que el Gobierno trabaja en la reforma de la Justicia federal para que se trate en sesiones extraordinarias en el Congreso y, tras asumir que "un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la justicia federal", insistió en la necesidad de "hacer que esto funcione bien".

Además, valoró los aportes que la vicepresidenta Cristina Fernández realiza en la gestión y remarcó que su gobierno cumple con todo lo que se prometió en campaña, que es cuidar el bolsillo de los más necesitados y controlar el precio de los alimentos.



Reforma del sistema federal de justicia



"Yo espero que todos entiendan que nosotros necesitamos hacer que esto funcione bien", remarcó el jefe de Estado al ser consultado sobre la resistencia que genera la reforma de la justicia federal entre algunos magistrados. Fernández agregó que están "trabajando" en la reforma judicial y aseguró que "es un tema para mandar a extraordinarias".



El presidente insistió en la necesidad de que todos los jueces "entiendan que así no estamos funcionando bien" y que "estas cosas que uno propone no las hace en desmedro de alguien, las hace en favor de todos". Y agregó: "Un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la justicia federal. Y la verdad, no es justo. No voy a dar los nombres porque como soy el Presidente me lo prohíben, pero ya lo he dicho en su momento".

En una entrevista con Horacio Verbitsky, publicada en el blog del periodista El Cohete a la Luna, Fernández anunció el 10 de diciembre, tras asumir su mandato, que enviará al Congreso "un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia", con el objetivo de reorganizar y concentrar los esfuerzos para la "eficacia y transparencia" en la investigación del crimen organizado, el crimen complejo y el narcotráfico y la droga, flagelos que, sentenció, deben abordase "con un carácter sistémico".



El valioso aporte de Cristina Fernández



En otro tramo de la entrevista, Fernández aseguró sentirse sorprendido cuando le preguntan si consulta con ella cuestiones de gobierno o de gestión. En este sentido, resaltó: "¿Por qué tanto lío? Lo raro, lo imperdonable, sería que no la consultase. Sería un soberbio, un necio".



El presidente agregó que "es imposible" que no hable con Cristina, y graficó: "A veces me pregunto, si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante ocho años… ¿Prescindirías?". Y agregó: "Si además ese alguien es una persona de la que fuiste su amigo, que nos distanciamos y recuperamos la amistad, ¿prescindirías? Si además ese alguien, es alguien que va en el mismo sentido que vos, ¿prescindirías?".

En cuanto a los temas que más consultó con Cristina desde que asumió la presidencia subrayó que fueron "mil", entre los que enumeró "cómo encarar el tema de la AFI, mucho de economía, la Ley de Emergencia y el tema del FMI", además de incorporaciones al Gabinete y cuestiones de relaciones bilaterales. "Muchas más de las cinco que te dije, porque me importa su opinión, porque Cristina aporta, no resta", reiteró.



El cumplimiento de las promesas de campaña



Además, el Presidente aseguró que su primer mes de gobierno tuvo "todo el empeño y esfuerzo" por cumplir con lo que dijo que iba a hacer, y afirmó que "no hay mayor acto de corrupción que mentirle a un votante y después hacer todo lo contrario".



Fernández señaló que tiene la "tranquilidad" de estar haciendo "exactamente" lo que prometió en campaña y en ese sentido, remarcó que "los jubilados, los que pagan y trabajan" saben que es así. "Les dije que me voy a ocupar de ellos y que iba a volver a promover el consumo, que iba a cuidar los precios para que se termine este desbande de ganancias extremas por parte de los supermercados y la industria agroalimentaria", apuntó.

Desde hace un mes los argentinos tenemos nuevas prioridades: combatir el hambre y la pobreza, encender la economía, reactivar el consumo y generar empleo.



Desde hace un mes los argentinos tenemos nuevas prioridades: combatir el hambre y la pobreza, encender la economía, reactivar el consumo y generar empleo.

— Alberto Fernández (@alferdez) January 11, 2020

Agregó que tiene la "tranquilidad" de haber puesto "todo el empeño, todo el esfuerzo", y de no haber "defeccionado en ninguna" de sus "promesas".

"Vamos a seguir en ese rumbo. Y los que tienen que pagar los impuestos también lo saben, porque lo dije", afirmó.

La negociación con el FMI



Fernández dijo que aspira a "llegar a un punto de acuerdo" con la nueva conducción del Fondo Monetario Internacional ( FMI) que le dé a la Argentina "tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar" los compromiso, al tiempo que aseguró que en el primer mes de gestión "encarriló la economía en el buen sendero".



"Las cosas un poco han cambiado en el Fondo. Por eso tengo el íntimo deseo de que esta percepción mía sea correcta y que finalmente con la nueva conducción del Fondo podamos llegar a un punto de acuerdo que nos dé tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar", sostuvo.



Dijo que "ellos (por el FMI) han visto de muy buen modo la idea del control de precios, pacto social, acuerdos salariales, todo lo que hemos venido proponiendo hasta ahora lo han visto como un punto de arranque esencial para ordenar la economía".



"En épocas de (Christine) Lagarde no hubieran visto con simpatía esto, lo hubieran visto de un modo crítico. Hemos tenido un buen inicio, pero queda mucho por delante y la verdad es que trato de hablar poco del tema Fondo y negociación, justamente porque es una negociación y no hay que mostrar las cartas", agregó.

