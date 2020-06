El presidente Alberto Fernández brindó una extensa entrevista radial y se refirió a la intervención de la cerealera Vicentin, medida que generó fuerte controversia desde su anuncio. "No me podría perdonar ver de brazos cruzados cómo la empresa Vicentin se cae y los trabajadores se quedan sin trabajo", afirmó y explicó que está "tratando de preservar las fuentes de trabajo".



En declaraciones a Radio10, el Presidente dijo que está "rescatando una empresa" y advirtió que "cuando hablan de expropiación, lo plantean como si fuera una empresa próspera".

Ante la consulta periodística sobre la cuestión judicial, el Presidente dijo que la intervención es legal. "El tema es así: cuando uno expropia tiene que hacerse cargo inmediatamente de la empresa porque hay riesgo de que mientras tanto ocurran maniobras que vacíen a la empresa , como traspaso de acciones, movimientos de dinero que uno no controla", señaló.

"La misma ley permite que ingrese el Estado en este caso para garantizarse la administración de la empresa", afirmó el mandatario.

.

Cruzó a Guillermo Moreno

Consultado por la opinión adversa a la intervención del ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el Presidente respondió: "Celebro que Moreno se preocupe por la legalidad antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea", lanzó.

Ayer, el exsecretario de Comercio cuestionó la intervención de la empresa "porque está en convocatoria de acreedores". "No es facultad del Presidente intervenir una empresa del sector privado bajo cualquier circunstancia, pero menos aún si está en convocatoria de acreedores, que significa que está bajo el paraguas protector de un juez natural", dijo.

También, Fernández habló de las críticas de Roberto Lavagna a su decisión: "No pude hablar ayer con él. Dice 'esta idea de la expropiación no me gusta'. Bueno, a mí tampoco. Después dice 'espero que sea para bien y no se haga como otras veces'. Ese es el gran desafío que tenemos. Yo pienso igual que Lavagna", indicó.

Deuda con bonistas

El jefe de Estado anticipó que extenderán el plazo de negociación con los bonistas que tienen títulos de deuda bajo ley extranjera para poder llegar finalmente a un entendimiento. “Está claro que la Argentina tiene que encontrar un acuerdo con sus acreedores", planteó.

Esta tarde, Fernández mantendrá un encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para terminar de cerrar los detalles de la nueva propuesta que el país les realizará a bonistas. Dijo que la extensión del plazo de negociación podría ser de 10 días o incluso más hasta poder destrabar el diálogo. A modo de ejemplo, recordó que en 2005 las discusiones por la deuda comenzaron en enero y se terminaron cerrando en diciembre.

“Yo quiero serles franco. Yo podría haber cerrado un acuerdo y haber dejado a mi gobierno en paz sin tener que pagar nada, pero yo busco que el que llegue no tenga que cargar el muerto que yo le deje. Me parece que así tiene que funcionar”, analizó.

.

Remedios a jubilados

El mandatario nacional destacó hoy que el Gobierno ha "cumplido" la iniciativa prometida durante la campaña electoral de garantizar medicamentos en forma gratuita a los jubilados y dijo que esa decisión se enmarca dentro de la política de "reconocer más derechos a los adultos mayores".



"Con el compromiso y el trabajo serio de @luanavolnovich y los funcionarios y trabajadores del @PAMI_org_ar hemos cumplido nuestra palabra garantizando medicamentos gratis a nuestros jubilados. Celebremos esta noticia que reconoce más derechos a nuestros adultos mayores", subrayó Fernández a través de su cuenta de Twitter.



El Jefe de Estado posteó una publicación de la titular del PAMI, que informa que "con los #MedicamentosGratis los jubilados de PAMI tienen un ahorro promedio que representa el 20% de una jubilación mínima, con el que se pueden comprar otras cosas importantes".



"Así pudimos cumplir con la promesa de @alferdez y hacernos más fuertes para pelear contra la pandemia", destacó Luana Volnovich en su cuenta de Twitter, junto a un gráfico que pondera que, de esa forma, cada jubilado tiene un ahorro promedio de 3.200 pesos mensuales.

Sistema Penitenciario

El Presidente adelantó además que tomó la decisión de intervenir el Servicio Penitenciario Federal. En concreto, aunque no quiso revelar el nombre del elegido para cumplir esa función, contó que hoy mismo va a poner al frente a un hombre al que conoce desde que tiene 20 años y que es “alguien impoluto en la Justicia”.

“Vamos a designar una persona al frente de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y al mismo tiempo va a tener el rol de interventor del Servicio Penitenciario Federal”, anunció el jefe de Estado, quien remarcó que tiene una “obsesión” por mejorar el sistema.

“A un Gobierno se lo juzga por sus cárceles, porque según cómo trate a los presos, ese es un gobierno que se preocupa o no por los derechos de la gente. No quisiera que sigan funcionando como hasta ahora, que (las prisiones) son como la tierra que se barre debajo de la alfombra”, describió en la misma entrevista.

Finalmente Fernández consideró que con el sistema carcelario actual, los reclusos “cumplen condenas y padecen los encierros mucho más de lo debido, en exceso, y al salir la única oportunidad que encuentran es la de volver a delinquir".