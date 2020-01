Alberto Fernández se refirió a la polémica generada por el documental que salió en Netflix sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y criticó el proceder de Gendarmería en el caso por realizar una "pericia abusrda", en tanto que dijo que "no apareció una sola prueba seria que diga que lo mataron".

"No apareció una sola prueba seria que diga que a Nisman lo mataron. Apareció una pericia absurda que contradice los más elementales de la criminología mundial hecha sobre un escenario montado no sé cuántos años después de la muerte de Nisman sin que nadie de los que participó haya estado en el momento en el que ocurrió. Nunca vi una cosa igual. Le quitó toda seriedad", sostuvo Alberto.

El Jefe de Estado afirmó que no se puede responsabilizar de la muerte del ex fiscal federal a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que "hay que aplicar las reglas de la novela policial inglesa" y que al preguntarse quien se beneficia con el crimen, "la única perjudicada es Cristina".

"No sé si lo dejaron o lo editaron, que no tenía ninguna duda de la ajenidad del Gobierno en el hecho" afirmó Alberto Fernández.

Por otra parte, el Presidente remarcó que "hasta el día de hoy" sostiene la misma postura respecto a la muerte de Nisman y enfatizó que duda "que se haya suicidado".

"Sobre ese tema, he dicho toda mi vida lo mismo. Lo conocí a Nisman, lo vi pocos días antes de su muerte. Viendo lo que era su conducta, un hombre exultante por lo que estaba haciendo, me cuesta creer que alguien que estaba viviendo ese momento de euforia pueda terminar suicidándose. Me permito dudar por eso que he visto", sostuvo Alberto.

De esta manera, Alberto se refirió a la serie documental "Nisman. El fiscal, la presidenta y el espía", dirigida por el británico Justin Webster, en tanto que pidió que la Justicia avance con la investigación y que analice "llamados" que recibió el fiscal "horas previas a la muerte".