Alberto Fernández, el precandidato presidencial del Frente de Todos, afirmó que apenas asuma va a "recomponer salarios y jubilaciones" y que para ello "dejará de pagar los intereses de Leliq que está pagando la Argentina todos los días", frase que luego fue desmentida por el economista Guillermo Nielsen, quien aclaró que "no se va a pagar los intereses de las Leliqs ni defaultear el Banco Central".

En diálogo con el programa El Destape, el postulante sostuvo que "para recuperar la Argentina hay que volver a encender la economía, como digo en la publicidad. Macri la apagó. El día que bajó el consumo mató a la economía. Hay que volver a encenderla poniendo en marcha el consumo. Y eso se resuelve poniendo plata en el bolsillo de los que trabajan y en el bolsillo de los jubilados".

"El 10 de diciembre voy a recomponer esos salarios y voy a recomponer las jubilaciones. Voy a pedirles a los empresarios y a los sindicatos que volvamos a recomponer el salario como condición básica para mover la economía", destacó Fernández y aclaró que "vamos a dejar de pagar los intereses de Leliq que está pagando la Argentina todos los días", al ser consultado sobre el financiamiento de esas medidas.

El ex jefe de Gabinete luego se encargó de aclarar sus dichos en declaraciones a Radio 10 precisando que "la Argentina no puede pagar 60 puntos de interés de Leliq a los bancos y eso hay que reordenarlo, entre otras cosas, para que los bancos puedan volver a dar crédito a las pymes. Una cosas es corregir los intereses y otras cosas decir no los voy a pagar. Estoy hablando de los intereses de las Leliq".

Desmentida de Nielsen

Luego de las declaraciones del precandidato, el economista Guillermo Nielsen desmintió esas versiones que indicaban Fernández no pagaría los interese de las Leliqs.

"Desmiento que Alberto no vaya a pagar los intereses de las leliqs ni defaultear el Banco Central", resaltó, y agregó: "Una cosa es pagar menos intereses a partir de generar más confianza y actividad económica, otra defaultear".