Tras la decisión del Gobierno bonaerense de aplicar una multa a SUTEBA por realizar un paro de 48 horas, el secretario general del gremio, Roberto Baradel, dijo que ese castigo "es una extorsión, como hacen las dictaduras".



El sindicalista criticó que se trata de "un apriete y una extorsión" como hacen "las dictadoras y los gobiernos autoritarios".



"Nos quieren amordazar, que no salgamos a reclamar, que no pongamos en blanco sobre negro la situación en la Provincia", insistió Baradel, y agregó: "Quieren llevar adelante un ajuste que intenta bajarnos el salario. Por eso no quieren dar una respuesta a los maestros".



El ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, anticipó que la administración de María Eugenia Vidal determinará cual es la sanción que se le impondrá al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires.



Zinny explicó que "todos acataron la conciliación obligatoria menos Suteba, que junto con la CTERA declararon un paro en algunas provincias, una de ellas es Buenos Aires".



Según el Poder Ejecutivo bonaerense, la multa sería de entre el 50 y el 2.000% del salario mínimo, vital y móvil de cada docente. Es decir, que podría alcanzar unos 600 millones de pesos.



Desde el gremio SUTEBA, aseguran que no violó la conciliación obligatoria al sumarse al paro de 48 horas dispuesto por la CTERA.



Además de Buenos Aires, se lleva a cabo en Capital Federal, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco y Corrientes.