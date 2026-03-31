"Hay un aumento de situaciones de violencia": preocupación docente tras el ataque en Santa Fe

La secretaria general de SUTEBA Quilmes, Fabiana Pérez Valdez, expresó su preocupación por el crecimiento de los hechos de violencia en el ámbito escolar, tras el trágico episodio ocurrido en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero de 13 y dejó heridos a otros dos estudiantes durante un ataque armado.

En ese contexto, la dirigente sostuvo que la problemática excede a las instituciones educativas y responde a una situación social más amplia. "Hay una situación de violencia fuerte en la sociedad. Lo que tenemos en las escuelas son las mismas manifestaciones de violencia que en la sociedad", afirmó.

Pérez Valdez también advirtió sobre distintas formas de agresión que atraviesan la vida cotidiana en las escuelas. "Hay violencia de familiares a docentes, de alumnos a docentes. La Justicia tiene que tomar partido en esto de decir que la violencia extrema no tiene lugar", remarcó, al tiempo que reclamó una mayor intervención de los organismos judiciales.

En relación a las respuestas posibles frente a estos hechos, la titular de SUTEBA Quilmes planteó la necesidad de evitar medidas meramente expulsivas y avanzar en políticas integrales. "Lo punitivo no pasa por lo expulsivo. Tiene que haber mecanismos que disciplinen", señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de establecer límites claros dentro de la comunidad educativa. "Hay que animarse a tomar decisiones y no hay que tener miedo a poner límites", sostuvo.

Finalmente, la dirigente indicó que el fenómeno se ha intensificado en los últimos años. "Estos últimos años, que no están alejados del contexto, hay un aumento de situaciones de violencia", concluyó, al poner el foco en la necesidad de abordar el problema de manera estructural.