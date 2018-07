Roberto Baradel, el secretario general de Suteba participó de una conferencia de prensa junto al secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo López, para dar inicio al paro docente que en Capital Federal, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego.



Al tomar la palabra y sobre el paro dijo: “Nosotros estamos llevando adelante en Buenos Aires una medida nacional convocada por Ctera, que no es violatoria de ninguna conciliación obligatoria porque no estuvo objetada ni intimada ni cuestionada por las autoridades”.



Luego, Baradel comentó que la conciliación para el sector bonaerense "adolece de procedimientos legales".



"Con el tema de la multa quieren esconder que abandonaron las escuelas", apuntó más tarde en sentido a una posible sanción por parte del Gobierno, tras no re iniciar el ciclo lectivo después del receso invernal.



Por último remarco: " Suteba no ha violado ninguna conciliación obligatoria sino que se sumó a una huelga nacional no objetada".