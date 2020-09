El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, expresó este miércoles sus condolencias a la madre de Facundo Astudillo Castro, tras la confirmación oficial de que los restos hallados pertenecen a su hijo, y aseguró que desde el Gobierno provincial no se va a "encubrir a nadie".



"No vamos a encubrir a nadie y vamos a aportar la información que se nos solicite", dijo el funcionario en declaraciones al canal de noticias C5N, tras lo cual aseguró: "No nos podemos permitir como sociedad no saber qué es lo que sucedió (con Facundo)".



El jefe de Gabinete provincial expresó su acompañamiento a Cristina Castro y la familia del joven ante la confirmación en el día de este miércoles por parte de la justicia de que el cuerpo hallado pertenecía a Facundo.

"Estamos a disposición de la familia y de la justicia federal y las fuerzas federales, preocupándonos para que la información sobre lo sucedido se conozca a la brevedad", destacó.



Bianco remarcó que la policía de la provincia "no participa" de la investigación y dijo que desde el gobierno bonaerense "no se va a encubrir a nadie", tras lo cual explicó que se pusieron "a disposición para entregar la información solicitada y acompañar en este momento difícil a la mamá de Facundo y al resto de la familia".



Finalmente, el jefe de gabinete del Gobierno de Axel Kicillof dijo sentirse "acongojado por esta situación".