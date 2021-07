A pocos días del cierre de listas para la realización de las PASO en el mes de septiembre, una candidato inesperado lanzó un spot en el cual decidió dar "un paso adelante en la política".

Se trata de Brian Lanzelotta quien lanzó su candidatura como concejal del partido de La Matanza, y lo compartió a través de un video en su cuenta de Instagram, hablándole a los habitantes del partido, lanzando su candidatura: “Hola, soy Brian Lanzelotta, y yo quiero ser tu voz en La Matanza”.

En las imágenes, se lo puede ver al cantante vestido de traje en un escritorio y mirando a la cámara les habla a los habitantes de su partido, diciendo que quiere trabajar por una Matanza más justa.

Junto al video, el joven agregó en el posteo: “Con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco más con la gente de mi barrio, con la gente de La Matanza, y por eso junto a Miguel Saredi y todo el equipo de Partido Federal queremos ser la voz de La Matanza”.

Como si tuviese años en la política, el cantante le habla directamente al votante: “Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al Municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro”.

En tanto, el cantante en una entrevista con el programa de Flavio Azzaro en Crónica HD, dijo que "hace tiempo que vengo hablando con Miguel Saredi, presidente del partido Federal y como ambos somos de La Matanza y nos seguíamos por redes, se interesó más en mi opinión política y ahora el 22 hay que cerrar y presentar las listas para las PASO, me hizo el ofrecimiento y me parece un buen momento".

Brian agregó que "se viene hablando desde el verano de esto y le terminé de dar la respuesta hace un mes y medio para poder hacerlos más formal. Siempre me gustó la política y en algunos programa como el de Mirtha Legrand he hablado mucho de los temas sociales. Quería estar en un partido que no esté en la grieta, por eso, el Partido Federal me interesó y me siento representado".

Brian Lanzelotta: vida en los medios

Recordemos que Lanzelotta se hizo conocido por su participación en Gran Hermano 2015, en donde fue expulsado de la casa por haber golpeado a quien en ese momento era su pareja, Marian Farjat.

Desde ese momento, tuvo mucha participación en los medios y mostró sus dotes para el canto, donde fue participante del Cantando 2020, en el que fue subcampeón en dupla con Ángela Leiva y perdió con el dúo de Agustín “Cachete” Sierra e Inbal Comedi.