La vicepresidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Carmen Polledo dijo este jueves que "hay que ver" si alcanzan los votos para la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el recinto, porque si bien "los números están, los pingos se ven en la cancha, y en el medio pasan cosas".



"Están los números, pero hay que ver, porque los pingos se ven en la cancha y en el medio pasan cosas", afirmó la legisladora de Juntos por el Cambio en un reportaje brindado a Radio Continental, a horas del inicio del tratamiento de la iniciativa, previsto para las 11.



Polledo -quien está en contra de la iniciativa- afirmó además que en lo personal le hubiera "encantado una consulta popular" sobre el tema.

.

"Deberíamos habernos dado una consulta popular,, a mí me hubiera encantando porque estoy segura de que el pueblo argentino en su mayoría no busca esta solución", dijo.Para la legisladora de Juntos por el Cambio,, y lo calificó como "una discusión que no nos ayuda".Según añadió, la interrupción voluntaria del embarazo es un "fenómeno que surge de las grandes ciudades porque en la agenda de las provincias no está el tema del aborto ya que la mujer quiere seguir adelante con su embarazo y tener una familia".

.

Consultada sobre la realización de losy dijo que es "una frustración que el Estado no acompañe a esas chicas por la carencia de educación sexual, sobre todo en un montón de provincias".Por otra parte, consideró que "tampoco se persigue a las mujeres con cárcel" y que si bien está "en contra de eso" ya que