Desde Corrientes, durante la presentación de un libro de la legisladora Mariana Zuvic, la diputada oficialista Elisa Carrió aseguró que perdió “la confianza en el Presidente” Mauricio Macri tras considerar que “se rompió el pacto contra la impunidad”.

La impunidad no se negocia. pic.twitter.com/A3CPX3YMxq — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 7 de octubre de 2018

La cofundadora de Cambiemos, explicó que está “desilusionada” con el mandatario nacional, aunque ratificó que va a “garantizar la gobernabilidad”.

Además, aseguró que “Garavano hace lo que le dice Marcos Peña” y resaltó que “la decisión de actuar, o no” ante este tipo de hechos “es de Macri”.

“Yo tengo una decisión de vida contra la impunidad, es lo que me empuja cada día, y eso no me lo va a quitar ni el Presidente. ni el peronismo, ni el radicalismo, ni nadie”, manifestó durante una entrevista con La Nación.

La diputada Nacional asegura además que AFIP está obstruyendo la investigación del juez federal Claudio Bonadio contra el primo del presidente Ángelo Calcaterra.