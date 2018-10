La diputada de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, presentó este miércoles su renuncia "indeclinable" a la postulación impulsada por el oficialismo para presidir la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal, cuya conducción no pudo asumir el martes debido a que la oposición peronista no dio quórum para que la cofundadora de Cambiemos asuma ese cargo.



En una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, Carrió agradeció al interbloque Cambiemos por impulsar esa postulación y aseguró: "Bajo ninguna circunstancia deseo presidir la Comisión, dada la calidad y actitud de los legisladores del PJ que la integran. No comparto ni el odio, ni la inquina, ni menos aún los celos, y no deseo formar parte de ello".

De esta forma, la diputada de Cambiemos hizo referencia a la reunión del martes que finalmente no logró quórum, debido a la ausencia de legisladores del peronismo, ya que sólo asistieron diputados y senadores del oficialismo, que no cuenta con mayoría propia en la comisión.

Tras esa reunión, Carrió utilizó su cuenta de twitter para ironizar sobre la ausencia de los representantes del justicialismo:



En la carta en la que anuncia su renuncia a la postulación de Cambiemos para presidir ese cuerpo, Carrió agregó que "tanto la diputada (Silvia) Lospennato como el senador (Néstor) Braillard Poccard, quien fue mi alumno, pueden cumplir perfectamente el cargo de presidente, y yo colaboraré con ellos como integrante de la Comisión".



"Esto me dará mayor libertad para seguir investigando fiscales y jueces corruptos sin necesidad de que intervenga la Comisión. Es una paradoja que legisladores presos sigan ordenando mi proscripción. Mi decisión es indeclinable", aseveró Carrió, en alusión a De Vido.