Oscar Centeno, el ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, aceptó declarar ante el fiscal Carlos Stornelli, en el marco de la causa por corrupción en la obra pública como testigo arrepentido y este jueves tuvo sus primeras palabras para colaborar con la investigación.

"Los cuadernos son míos, yo los escribí", confesó Centeno en Comodoro Py, entre otras cosas, para que el juez ratifique y homologue su figura de "arrepentido".

Además, dio detalles sobre cómo se movía el dinero y salió del palacio de justicia sin hablar ante la prensa, para acudir a su domicilio en la localidad bonaerense de Olivos, para presenciar un allanamiento.

La causa por la entrega de bolsos con dinero provenientes de las coimas en la administración ya tiene 13 detenidos y cinco personas con pedido de captura, los cuales tienen plazo hasta esta jornada para presentarse antes de que se emita una orden de captura nacional e internacional.

Esos cuadernos en poder de la Justicia, son la principal prueba por la que varios empresarios y ex funcionarios están involucrados en esta causa de corrupción. Ya hay 14 personas detenidas, mientras que 18 fueron citados a indagatoria, como la ex presidenta Cristian Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex Secretario, Oscar Parrili.

.

Tras salir de su domicilio para cumplir con el trámite judicial, Centeno dijo que "no hay palabras" por lo que "hay secreto de sumario" .