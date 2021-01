En el tercer encuentro entre las autoridades del Educación'>Ministerio de Educación de la Ciudad y los sindicatos porteños se puso sobre la mesa aquello que los docentes reclamaban: el protocolo de cara al 17 de febrero. Desde el Ejecutivo porteño reiteraron que "se encuentra en revisión permanente en función de la evolución" del virus.

El protocolo que Soledad Acuña presentó ante los gremios aclara que "la concurrencia presencial de lo estudiantes a los establecimientos educativos se hará de manera escalonada y progresiva". Asi ratificó las fechas elegidas para el inicio del ciclo lectivo 2021: el 17 de febrero el primer grupo (nivel inicial; primer ciclo de nivel primario; primer ciclo de Educación Especial; y alumnos del ciclo básico y primer ciclo de la modalidad técnico profesional, de nivel secundario). Continuarán el 22 de febrero, 1ro de marzo, 8 de marzo y 22 del próximo mes.

En la sede del Barrio 31 se reunieron autoridades y gremios.

"Para el caso de docentes que participen o impartan clases en más de un grupo burbuja, se deberán extremar las restantes medidas de seguridad del presente protocolo, tales como, mayor distanciamiento del docente respecto de los estudiantes, evitar la circulación por el aula/espacio, entre otras", aclara el escrito.

En el borrador que se debatió en la sede porteña de Barrio 31 señala que "los estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo o conviva con persona que presente una comorbilidad asociada a COVID-19, podrán exceptuarse de asistir de manera presencial al establecimiento educativo". Ello deberán justificarlo con un certificado. "Para dichos grupos de estudiantes, se brindarán alternativas remotas", agregó el borrador.

En relación con el personal docente se encuentran "dispensadas" trabajadoras embarazadas; de grupos en riesgo, esto es, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, diabéticos, personas con certificado único de discapacidad, personas en obesidad grado 3.

En el apartado de "Pautas generales" desde la Ciudad resaltaron que la medida de distanciamiento será de 1,5; uso de tapaboca en todo momento (los docentes agregan la máscara facial); el control de la temperatura al ingresar a cada establecimiento; y el metodo de higiene personal será estrictamente controlado.

En todos los establecimientos se tomará la temperatura.

Desde Uspallata subrayaron que "para la apertura de los establecimientos educativos" se señalizaron los espacios; se acondicionó un espacio físico para aislamiento; se colocaron carteles con información sobre las medidas; se brindó la "provisión suficiente de insumos para la higiene de manos en los baños y lavabos"; y en cada institución hay "contenedores, dispensadores con alcohol en gel, o alcohol al 70%".

"Se deberá efectuar la limpieza y desinfección profunda de todas las instalaciones de los Establecimientos Educativos", menciona el comunicado.

En cuanto a la dinámica de las actividades, la cartera liderada por Acuña pide que "para los Niveles Inicial, Primario y Secundario, las/os estudiantes deberán concurrir a clases de manera presencial, de lunes a viernes, con una jornada escolar mínima de 3 horas para nivel inicial y de 4 horas para los restantes niveles".

El ingreso, que será con horario escalonado (aunque aún no se presentó el cronograma) estará prohibido para quienes presenten síntomas compatibles con sospecha; para quiene estén en aislamiento obligatorio debido a su diagnóstico; y para aquellos que cumplan criterio de contacto estrecho y/o caso sospechoso o confirmado.

Cada institución tendrá un espacio para aislar a sospechosos.

"Se deberá llevar un registro de todas las personas que ingresan al establecimiento, por medio de registro de asistencia habitual de cada establecimiento y registro específico para personas no pertenecientes al establecimiento educativo", se aclaró en la reunión que encabezó Manuel Vidal, subsecretario de Carrera Docente en CABA.

Cada alumno tendrá designado un pupitre y silla que no serán modificados. En los recreos se irán a los patios o espacios seleccionados para el breve descanso "no pudiendo entrar en contacto con otros grupos". Si el establecimiento no cuenta con espacio suficiente, el recreo será escalonado. Cabe recordar que "no se permitirán juegos de pelotas ni de contacto físico entre estudiantes y no se podrán compartir elementos o materiales de juego".

Las horas extracurriculares

En relación con educación física, "se deberá cumplir con 2 metros en actividades sin desplazamiento y que no producen hiperventilación; 4 metros durante los momentos de recuperación y al finalizar la actividad hasta que se recupere un ritmo respiratorio habitual; y 6 metros durante la práctica de la actividad, cuando la misma hace que la/el estudiante se encuentre hiperventilando".

En talleres y laboratorios exigen siempre el uso de tapabocas, la continua desinfección, y evitar herramientas que dejen residuos.

"De ser necesario, se podrán utilizar espacios distintos al establecimiento educativo para el desarrollo de clases presenciales, tales como polideportivos, clubes, museos, bibliotecas, centros culturales, entre otros", señala el protocolo.

Acuña y Larreta, precursores del regreso a la presencialidad.

Para el traslado deberán tramitar el Certificado Escolar. De todas maneras la Ciudad "recomienda evitar el transporte público. Se recomienda ir a pie, en bicicleta, entre otros".

Ante casos sospechosos se deberá dirigir a la persona al sector de aislamiento, aislar la burbuja y contactar inmediatamente al sistema de cobertura de salud. Si es alumno las autoridades del colegio deberán llamar a su familia.

En caso de ser positivo, si es un docente, se deberá "aislar, durante 10 días corridos, a las burbujas a las que dicho docente haya impartido clases hasta 48 hs. antes de confirmarse dicho caso sin perjuicio de la investigación epidemiológica". Si el caso confirmado es un estudiante, se deberá "aislar, durante 10 días corridos, a la burbuja a la cual pertenece y a las/los docente/s que le hayan impartido clases hasta 48 hs. antes de confirmarse dicho caso".

"Es importante destacar que el contacto del contacto estrecho no tiene indicaciones de aislamiento", cerró el borrador presentado.

