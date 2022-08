Las diferencias sobre el rumbo económico y sobre los mecanismos de ayuda a los sectores más postergados fueron los detonantes para que el partido Patria Grande, la fracción que encabeza Juan Grabois, tome la decisión de retirar a sus legisladores de la bancada del Frente de Todos y armar un bloque propio.

"Nos vamos del bloque de Diputados y yo personalmente veré qué hago. Nos defraudaron y decepcionaron; nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada", dijo Grabois al confirmar el rumor que se venía escuchando hace algunos días en los pasillos del Congreso.

En particular, el dirigente social que también es referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) mostró su desencanto con la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, en el que asumió a principios de agosto. “Nos mintieron durante 25 días. Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada. Se olvidaron, como siempre, de los que no tienen nada de nada, de los jóvenes abandonados, los indigentes, los sin tierra, techo ni trabajo”. También fue duro con el rumbo general que está tomando la administración de Alberto Fernández: “En mi visión, este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”.

Con todo, Grabois marcó una diferencia sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Cristina redujo la pobreza y la indigencia. Por eso la bancamos. Lo que no esperábamos era la conducta de otras personas que no voy a nombrar. Que nos pidieron tiempo y después le clavaron un puñal en la espalda a cuatro millones de indigentes”, sostuvo.

Quiénes son los diputados que se van del bloque del Frente de Todos

El anuncio de Grabois, de todas maneras, deberá ser ratificado por el Congreso Federal que el partido realizará el domingo 4 de septiembre en el Centro Cultural Paco Urondo, de la ciudad de Buenos Aires.

Por ahora Patria Grande cuenta con tres diputados nacionales: el economista y docente Itaí Hagman, porteño, de 39 años; Federico Fagioli, de 31 años, de Quilmes y referente de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular); y Natalia Zaracho, de 33, trabajadora de la economía popular, quien se jacta de ser la primera diputada cartonera de la política argentina.

Itaí Hagman, uno de los diputados que se va del Frente de Todos.

El posible alejamiento de estos tres legisladores complicaría la situación del Frente de Todos en el Congreso, ya que perdería su ajustada condición de primera minoría con 118 diputados en manos de Juntos por el Cambio, que tiene 116. De todas maneras, ninguno de ellos llega por sí solo al quórum de 129 miembros, por lo que para sacar leyes e incluso para garantizar la realización de las sesiones necesitan el acuerdo de otras fuerzas parlamentarias.

Quizás por eso otros dirigentes oficialistas anunciaron su voluntad de dialogar con sus pares de Patria Grande para evitar la escisión. Un de ellos fue el canciller Santiago Cafiero, quien dijo que siente “aprecio y respeto” por Grabois. También dijo que “llamamos a todos los dirigentes del Frente de Todos a que tengan un espacio de diálogo, discusión y debate".