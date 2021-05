El 13 de junio comenzaría a jugarse la Copa América. Sin embargo, todavía todo está en una cuerda floja. Es que en primer lugar, Colombia se bajó como coorganizador debido a los disturbios sociales que está viviendo y por otro lado, la Argentina está sumida en plena segunda ola del coronavirus.

Por ello, desde la Conmebol aseguraron que están barajando opciones y que en los próximos días definirían si finalmente Argentina queda como único organizador y o si podría llegar a compartir las responasabilidades con Chile.

Fue Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de la Confederación Sudamericana de Fútbol, quien confirmó que están evaluando esa posibilidad y que en el caso de ser así, al menos algunos de los partidos que se juegen en el país trasandino podrían ser con público.

.

Qué se sabe de la Copa América Argentina - Chile

Si bien la idea todavía está en pañales, desde la Conmebol ya comenzaron a dialogar con los dirigentes del vecino país. “Hemos hablado con Chile, que se puede hacer cargo de lo que dejó Colombia. Queremos que sea una Copa América muy competitiva, que es lo que necesitamos. Jugar en forma segura. Si no, vamos a llegar al Mundial con poca competencia", reveló Belloso en diálogo con Radio La Red.

En el caso en que se sume como organizador, habría otros cambios. "Chile pasaría a ser cabeza de serie y Colombia iría al grupo de Argentina. En definitiva, puede ser una parte en Chile, una parte en Argentina o todo en uno mismo”.

El miercoles hubo una cumbre entre el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez y Alberto Fernández en donde el presidente le entregó un estricto protocolo sanitario que deberá cumplirse para que se juegue la Copa América 2021 en el país.

“Estamos en un proceso de análisis, expusimos nuestras medidas, un protocolo aún más exigente. Pensamos hacer un monitoreo PCR casi diario. Todos los jugadores y las delegaciones en general estarán vacunados. No exigimos público. Queremos una Copa América segura. Entendemos la situación sanitaria y no vamos a presionar. En Chile una de las posibilidades es que haya público en alguno de los partidos. Si es factible, bienvenido sea. Y si no, lo más importante es que se haga un buen campeonato”, sentenció el dirigente.