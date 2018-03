Marquitos Di Palma, como se lo conoció en sus épocas de automovilismo, opinó sobre temas sensibles en el ingreso a la Legislatura bonaerense en la apertura de las sesiones ordinarias.

“Creo que es muy fuerte darles permiso para que culeen y luego se lo saquen. Si a los chicos les vamos a enseñar que culeen tranquilos, dejen embarazados a todo el mundo, total después vas con una aspiradora y te lo saco, me parece que es algo ilógico", explicó.

Luego agregó “creo que debemos insistir con educación porque estoy a favor de la vida pero si viene una mujer y me dice vino un tipo que yo no lo quería ni ver y me violó, estoy de acuerdo en esa parte pero ir a hacer una vida y tirarla como nada yo no estoy para nada de acuerdo”.

Además el legislador criticó al presidente Mauricio Macri “si le va bien a él, les va bien a todos. Yo creo que no están conscientes de lo que le está pasando a la gente común y corriente, al laburante, a la gente que tiene un televisor, tres lamparitas y le vienen 2 lucas de luz cuando tiene un sueldo de 13 mil pesos y el 15 por ciento se le va en impuestos. Creo que están viviendo una realidad virtual”.

Finalmente reflejó su postura sobre un tema que inherente por su tarea como deportista en el automovilismo “he cometido todos los errores, habidos y por haber en cuanto a seguridad vial. Cuando uno tiene entre 20 y 30 años se confunde mucho, lamentablemente. Para mí, el que conduce alcoholizado y tiene un accidente en donde muere una persona debe ir preso. Eso sería lo ideal, para que empecemos a andar mejor”.