La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindará a partir de las 17 de este viernes en la ciudad de Resistencia, una ponencia sobre Estado, poder y sociedad, como parte de la ceremonia en la que recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).

En el Salón de Convenciones Gala de la capital chaqueña, Fernández de Kirchner ofrecerá una ponencia doctoral titulada ‘Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática’, según lo determinado por la reglamentación vigente de la Universidad, después de recibir los símbolos de su distinción: el título académico, una estola y una medalla.

El Consejo Superior de la universidad tomó la decisión de distinguir a la expresidenta y actual Vicepresidenta por "su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato", según expresó la institución académica en un comunicado.

Los encargados de entregar los atributos del lauro a la Vicepresidenta serán el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, y el vicerrector, Manuel García Sola, con el acompañamiento del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

Desde los diferentes sectores del oficialismo aguardaban con expectativa las declaraciones de Fernández de Kirchner. Es que la vicepresidenta romperá el silencio en medio de una larga y pública disputa dentro de a coalición.

Los cuestionamientos cruzados comenzaron desde que se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); y desde el kirchnerismo duro reclaman a viva voz la renuncia de varios funcionarios, como Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo).

Entre los que esperaban el discurso de la ex presidenta están quienes aguardaban un acompañamiento al sector del kichnerismo, en sintonía con las críticas que realizó esta semana Andrés “Cuervo” Larroque, contra el presidente de Alberto Fernández y varios de sus funcionario. Y por el otro están quienes creen que no habrá referencias para no generar nuevos cruces entre el oficialismo.

Sin embargo, las palabras que tensionen aún más al Frente de Todos podrían llegar por parte de Capitanich, quien no sólo es uno de los organizadores de la ceremonia, sino que también será uno de los oradores. En otras oportunidades, el gobernador deslizó cuestionamientos a Guzmán, y fue uno de los que impulsó las reuniones del Consejo Federal de Inversiones, con los jefes de los estados provinciales.

¿A qué hora habla Cristina Kirchner en Chaco?

El 6 de mayo a partir de las 17 hs en el Salón de Convenciones Gala del la institución chaqueña.

¿Cómo seguir en vivo el discurso de la vicepresidenta?

La ceremonia se trasmitirá en vivo mediante Youtube, desde la cuenta oficial UNCAUS Universidad.