A nivel nacional se estableció el 11 de agosto de 2019 para las PASO, el 27 de octubre para las elecciones generales, y el 24 de noviembre, para la segunda vuelta, en caso de que ningún candidato presidencial consiga suficiente ventaja para alcanzar la Presidencia en el primer test electoral.

De todos modos, diez provincias ya notificaron el desdoblamiento electoral: La Pampa abrirá el calendario a medidos de febrero con las PASO provinciales y también adelantarán los comicios Neuquén, San Juan, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Rio Negro y San Luis.

La Pampa será el primer distrito en ir a las urnas en 2019, con una compulsa electoral que se realizará el 17 de febrero y que se denomina como Internas No Obligatorias; serán el paso previo a la elección de gobernador, convocada para el 19 de mayo.

En ese primer test, el diputado nacional Sergio Ziliotto será el único postulante del Partido Justicialista; en tanto, en Cambiemos habrá una puja entre el representante del PRO, el ex secretario de Deportes Carlos Mac Allister y el precandidato de la UCR, Daniel Kroneberger.

El 10 marzo, Neuquén elegirá gobernador, obviando primarias, y de ese modo será la primera provincia en consagrar un mandatario. Omar Gutiérrez, del MPN, tratará de revalidar su mandato, mientras el radical Horacio "Pechi" Quiroga, intendente de la capital provincial, será el candidato de Cambiemos, y Ramón Rioseco representará al kirchnerismo.

San Juan convocará a PASO el 31 de marzo; las elecciones para gobernador, intendentes y legisladores locales se harán el 2 de junio. El justicialista Sergio Uñac irá por la reelección, y el postulante de Cambiemos en la provincia cuyana será Marcelo Orrego, intendente de la localidad de Santa Lucía.

Abril será un mes cargado de elecciones, ya que irán a las urnas cuatro provincias: Chubut, Entre Ríos y Santa Fe, en las que se harán primarias; y comicios generales en Río Negro.

En Chubut, las PASO irán el 7 de abril, y las generales el 9 de junio: Mariano Arcioni, quien completó el mandato del fallecido gobernador Mario Das Neves, buscará seguramente seguir al frente del Ejecutivo local, frente al diputado nacional Gustavo Menna, de Cambiemos.

El mismo día, la vecina Río Negro elegirá gobernador, en medio de una controversia sobre la duración del mandato de Alberto Weretilneck, quien días atrás convocó a comicios locales, que se anticiparán a los nacionales y sin Primarias que los antecedan.



El actual gobernador asumió en 2012, luego de la muerte de Carlos Soria y fue reelegido en 2015. Aunque la oposición lo acusa de "forzar" la interpretación de la Constitución rionegrina para presentarse a otro mandato, Weretilneck argumenta que el iniciado hace cuatro años fue en rigor "el primer período".



Por su parte, el diputado nacional por la UCR de Río Negro, Sergio Wisky, será el candidato a gobernador que se presentará por la coalición Cambiemos.

Entre Ríos tendrá las PASO el 14 de abril y las generales el 9 de junio: Gustavo Bordet buscará la reelección como gobernador, y Cambiemos no definió aún su postulante.



Al otro lado del río Paraná, los santafesinos serán partícipes de un proceso electoral que se iniciará con primarias el 28 de abril y concluirán con elecciones a gobernador el 16 de junio.

Hasta ahora, en Santa Fe, Antonio Bonfatti será el representante del oficialismo socialista, y el Justicialismo aún no resolvió quién será su postulante. En Cambiemos, el radical José Corral, intendente de la capital provincial, será precandidato, y tal vez deba dirimir en las PASO con un postulante de Elisa Carrió, Lucas Incicco.



En San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá convocó a elecciones para gobernador y demás cargos legislativos provinciales para el próximo 16 de junio. A su vez, el próximo 28 de abril se realizarán las Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS), coincidiendo de estas manera con las elecciones en la provincia de Santa Fe.



En Córdoba tampoco se realizarán primarias y el 12 de mayo se definirá quién será gobernador, en una compulsa en la que el peronista Juan Schiaretti buscará un nuevo mandato.



Cambiemos todavía no resolvió al postulante en la provincia, distrito que fue determinante para el triunfo del presidente Mauricio Macri en el balotaje de 2015. El intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre, y el diputado Mario Negri son las opciones de la UCR, mientras el ex árbitro Héctor Baldassi completa la oferta del macrismo, luego de que el ex embajador Luis Juez confirmara que buscará la intendencia de la capital provincial.



En Tucumán, el gobernador Juan Manzur cuenta en el visto bueno de la Justicia para adelantar las elecciones locales, luego de que un fallo declarara inconstitucional un artículo de la Carta Magna provincial que fijaba la fecha para la realización de los comicios; el diputado José Manuel Cano (UCR) pidió a la Justicia que ordene al Ejecutivo local que se abstenga de convocar a comicios anticipados.Manzur dijo que esperará a que finalice la feria judicial para definir el cronograma electoral.