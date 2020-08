El ex presidente Eduardo Duhalde, en diálogo con el periodista Chiche Gelblung, por Crónica HD, sostuvo que a "Alberto Fernández lo ve cansado" y remarcó que "la unidad de los argentinos" es la única salida frente a la crisis.

En el marco de la entrevista, Duhalde contó que cuando fue presidente "tuvo alucinaciones". "No podía dormir" por la "responsabilidad" que implicaba encabezar un gobierno, relató. Es así que le dio un consejo a Alberto Fernández, para que transite mejor su mandato y no lo desgaste como fue el caso de él mismo. "Tiene que tomarse tres horas para él. Para hablar de otro tema que no sea la política", agregó.

Al ser consultado sobre su opinión respecto al gobierno actual, Duhalde respondió que es "heterogéneo". "El presidente no piensa como la vicepresidenta y Massa no piensa como ninguno de los dos. Han hecho un acuerdo político", dijo y añadió: "Lo peor sería si se pelean entre ellos". Sin embargo, a lo largo de la nota periodística, Duhalde se mostró convencido de que el diálogo es la única salida que tiene la Argentina. "Hablando se entiende la gente", remarcó y aseguró que el habla "con todos".

.

"Estoy trabajando para la unidad de los argentinos, yo soy de los que cree y estoy convencido que los partidos políticos no pueden gobernar solo, son estructuras rígidas. Hay que hacer coaliciones", agregó. En esa línea dijo que "hay que capitalizar la experiencia europea".

Además, respecto a la marcha del 17 de agosto, el ex presidente consideró que "la gente tiene todo el derecho a manifestarse". "Tenemos que acostumbrarnos que todo el mundo pueda decir lo que quiere decir", dijo. A su vez, en cuanto al aislamiento social que rige desde hace 150 días, opinó: "Yo creo que el gobierno se manejó bien con este tema, sé que es larga y la gente no resiste más, pero es una situación de hecho".

Asimismo, reiteró que la "unidad" es lo única salida frente a la crisis. "Todos juntos como hicieron cuando apareció la pandemia, que fue un ejemplo para el mundo", agregó. En esa línea dijo que los "empresarios y los trabajadores" son fundamentales para "sacar el país adelante". Y aseguró: "Hay que ponerlos en marcha como hicimos en el 2002 y hay que darles confianza, sin confianza no aparece la plata".

Además, respecto al proyecto que busca cobrar un impuesto a las grandes fortunas, el ex presidente manifestó en forma contundente: "El primer impuesto que tiene que cobrar el gobierno es a la política"."Las cosas tienen que ser lógicas", remarcó.