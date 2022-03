En Crónica HD, se difundió material exclusivo de la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en el que se refiere a la " Cheta de Nordelta" —un personaje clasista que se hizo viral a través de un audio de WhatsApp—. Sin embargo, lo más sorprendente fue la identidad del receptor de ese mensaje: Nicolás Dujovne.

Tomás Méndez presentó un informe en el que se escucha como Michetti se toma con sorna los comentarios xenófobos y clasistas de esta mujer. "¡Hola Nico! Me acabo de enterar de que sos amigo de la ' Cheta de Nordelta', ¿me contás de dónde viene la amistad? Me encanta esa gente", le dice a Dujovne, ex ministro de Hacienda (Economía) del Gobierno de Mauricio Macri.

Por otra parte, Michetti continuó mofándose de las formas de esta mujer: "Me divierte mucho, me divierte mucho tener gente amiga de ese estilo. Así que me tenés que invitar a tomar un tecito... no, un tecito no porque capaz le cae mal. Un wiscacho por ahí le debe caer peor".

"Muy graciosa. Si la encuentro organizamos un whiskycito con ella", le respondió tímidamente Nicolás Dujovne, el funcionario que cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Cambiemos.