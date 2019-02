Y un día habló Roberto Lavagna. El ex ministro de Economía del kirchnerismo, que lleva semanas organizando encuentros y recibiendo respaldos para postularse a la Presidencia en Alternativa Federal finalmente rompió el silencio y dejó algunas definiciones importantes.

El dirigente impulsado por Eduardo Duhalde cuestionó tanto al gobierno actual como al kirchnerismo, y los tildó de “fracasos”. “Este año es decisivo porque tenemos la posibilidad de elegir nuevo gobierno. Venimos de dos que han fracasado. La tarea que hay que hacer es tratar de lograr ciertos consensos en materia económica, educativa, de leyes, etc. Hay que lograr un nuevo espacio para volver a empezar”, afirmó en declaraciones a radio Millenium.

Lavagna analizó la situación en el país. “Los datos concretos son que el gobierno precedente tuvo inflación alta y caída de producción y el gobierno actual también. Venimos de años de fracasos. Veamos cómo salimos de esto mirando para adelante”.



Candidato único

Además, el economista marcó públicamente diferencias con Sergio Massa -Lavagna integra su equipo económico-: “Él piensa en una expresión más ligada a lo que puede ser una propuesta de un sector del justicialismo y yo sigo pensando en la necesidad de construir algo más amplio. En el video que envié ayer a la reunión que se realizó en Mar del Plata de Alternativa Federal, yo decía que el encuentro debía ser un ladrillo más de una construcción más amplia”, analizó.

Hoy me reuní con Roberto Lavagna para conversar de política, economía y el escenario electoral que se avecina. Coincidimos en la necesidad de construir grandes acuerdos nacionales para trabajar junto con diferentes fuerzas políticas para sacar al país adelante entre todos. pic.twitter.com/etVTW4kPJe — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) 15 de enero de 2019

Cabe recordar que Lavagna se reunió en enero con el gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien luego aclaró que no participaría de una elección junto con los candidatos de Alternativa Federal, que incluyen a Massa junto a Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto.

En su definición más trascendente, confirmó que no está dispuesto a competir en una primaria frente a otros postulantes: “Sería contraproducente respecto de la idea que estoy señalando. ¿Qué sentido tiene que alguien participe de la interna de un partido político y después pretenda imponerla al conjunto? No tendría sentido, son cosas incompatibles. Hay quienes piensan que ese es el sistema y yo los respeto mucho, pero en lo personal no tengo ninguna intención de esa naturaleza”, aseguró en diálogo con el periodista Charly Fernández.

Mientras que Massa ha dicho que desea liderar pero no descartó “dar un paso al costado”, Urtubey aseguró que no daría de baja su postulación en favor de la del ex ministro. Consultado puntualmente sobre su candidatura, sostuvo que se definirá “a mediados de año” -cuando vence el plazo para anotar candidatos- y que se dará “si hay una coincidencia fuerte entre distintos sectores”, que enumeró, “empresarios, gremios y profesionales”, y en términos políticos “que incluya a peronistas, pero también a otras vertientes y a los independientes; se necesitan muchos dirigentes de la sociedad civil para este momento del país”, agregó.

Desde el massismo, en tanto, evitaron responder sobre las diferencias, y se concentraron en las coincidencias: “Es una buena señal que desde este espacio haya muchos líderes. Líderes que quieran construir una alternativa a Macri”, agregaron a este diario.