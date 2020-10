El ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, calificó este martes de "falaz" la acusación fiscal en su contra por espionaje ilegal, al presentarse a su declaración indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.



Nieto cumplió con el trámite a través de la plataforma Zoom, entregó un escrito, hizo una exposición, pero se negó a contestar preguntas del juez o de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, explicaron a Télam fuentes del caso.



En el escrito, Nieto recordó que los fiscales están recusados y que cuestiona la competencia del juez Auge para intervenir en la causa, pese a lo cual se presentó a la citación judicial. Además, insistió en la nulidad de la prueba obtenida de su teléfono celular por violación de la cadena de custodia.

.

"Sin perjuicio de destacar que la misma no resulta relevante ni dirigente sobre la falaz construcción fáctico jurídica efectuada por los fiscales (recusados) en mi contra, no haré referencia verbal alguna a los cargos aludidos en el dictamen que requiere mi declaración a este respecto", sostuvo en el escrito que pidió incorporar a su indagatoria.



Durante la indagatoria, Nieto hizo una exposición verbal como descargo, pero no aceptó preguntas. Poco antes del inicio del trámite, Auge rechazó apartarse de la investigación por el supuesto espionaje ilegal en el Gobierno de Cambiemos. El juez no aceptó una recusación presentada por Nieto, quien argumentó "temor de parcialidad" y ahora el tema será resuelto en la Cámara Federal de La Plata.



"Entiendo qué bajo el ropaje de temor de parcialidad, la parte sólo demuestra su descontento con el curso de la investigación que, puede apreciarse por los distintos y numerosos planteos efectuados, los que han sido debidamente resueltos en tiempo y forma, en este complejo proceso en el que se investigan hechos de una gravedad institucional inusitada", sostuvo el magistrado al rechazar apartarse del caso.

.

Por otro lado, la fiscalía dictaminó a favor de conceder la exención de prisión para el ex secretario privado de Macri por entender que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la pesquisa, de acuerdo al dictamen al que accedió Télam.



"Consideramos que por el momento no existen peligros procesales que ameriten denegar la exención de prisión solicitada", concluyeron los fiscales.

.

"Conforme el avance que han tenido las actuaciones, ya se produjo gran parte de la prueba que sustenta la imputación, y en esta etapa de la investigación, no surge un peligro sustancial para la recolección de la evidencia respecto del incidentista", agregaron.



Nieto "posee arraigo demostrado, lo cual hace presumir que tampoco existe peligro de fuga", concluyeron en el dictamen entregado al juez Auge, quien tendrá que tomar una decisión al respecto.