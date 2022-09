Las tomas de colegios continuaron esta mañana en más de 12 colegios de la Ciudad, y es en este marco que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que los días de clase perdidos serán recuperados y confirmó que avanzará con acciones penales contra los padres y madres de los alumnos que protagonizan las medidas de fuerza.

“Hay algunas escuelas de la ciudad tomadas por grupos muy chicos de estudiantes, en algunos casos apoyados por adultos irresponsables que le están sacando el derecho a estudiar a casi cinco mil alumnos”, señaló Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes funcionarios de su gabinete.

En este contexto, el referente del PRO aseguró que los problemas “nunca se solucionan desde el autoritarismo y la violencia”, calificó a las tomas como "extorsión" y remarcó que su administración “no va a dialogar con los que anulan el diálogo”.

“No va a haber diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad de Buenos Aires”, dijo, para luego agregar: “Con los que mantengan las tomas vamos a ser inflexibles".

El jefe de Gobierno porteño encabezó esta mañana una conferencia de prensa junto a funcionarios de su gabinete.

En esta línea, el jefe de Gobierno porteño ratificó que denunciarán ante la Justicia a los padres de los alumnos que protagonizan las tomas y subrayó que deberán hacerse cargo de los daños provocados. “Los padres que alientan, apoyan a los chicos en estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando y los días de clase que se pierdan van a ser recuperados”, afirmó.

Asimismo, y trazando una suerte de paralelismo, el mandatario porteño se refirió al conflicto mapuche en Villa Mascardi, a las protestas del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA) -al que también calificó de extorsión- y los "intentos del oficialismo de cambiar las reglas del juego y derogar las PASO".

“La gran mayoría de los argentinos no quiere esto, repudiamos estas situaciones de violencia, el uso del apriete, la extorsión. Por suerte es una Argentina que está terminando, que es minoritaria y no tengo dudas de que con la mayoría de los argentinos vamos a salir adelante. Me preocupa mucho ver a la Argentina así, pero no perdamos perspectiva, son grupos minoritarios”, concluyó Rodríguez Larreta.

Soledad Acuña sobre las tomas: "Hay muchos actores políticos detrás"

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, también se refirió al tema de las protestas en los colegios al afirmar que "las tomas son medidas violentas que cortan el derecho a la educación" y remarcar que "en democracia son una medida sin sentido".

"Hay muchos actores políticos detrás, y cada vez se suman más. La Cámpora es uno de los principales. Creo que son coletazos últimos de un modelo acabado. Es una forma minoritaria de expresar una necesidad de ser vistos", subrayó Acuña en una entrevista periodística.

Toma de colegios en la CABA: cuáles son los reclamos de los estudiantes

Los alumnos que mantienen las tomas en los colegios de la ciudad de Buenos Aires reclaman mejoras edilicias y llevan la consigna “con hambre no se puede estudiar”, acompañada por el pedido de que se apruebe el proyecto de Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas.

Además, los estudiantes rechazan las prácticas laborales obligatorias en empresas impulsadas por la administración de Rodríguez Larreta por "contribuir a la precarización laboral". En este marco, advirtieron desde actividades en un frigorífico “con numerosas denuncias por intoxicación” hasta tareas de lavado de platos en hoteles, entre otras.