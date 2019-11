Por Luciano Bugner

@lbugner

En la sede de los mecánicos, Hugo Moyano ratificó un secreto a voces: el viernes dirá presente en Azopardo. El histórico edificio de la CGT reunirá, en plenario, a más de 90 dirigentes sindicales que escucharán al presidente electo Alberto Fernández, ante quienes plantearán en conjunto una agenda de cara al futuro. "La flexibilización laboral en Argentina jamás va a pasar", aseguraron ante Crónica referentes gremiales.

Fue en SMATA (Belgrano al 600) donde el anfitrión Ricardo Pignanelli, el camionero Hugo Moyano, el canillita Omar Plaini, Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Horacio Valdés (vidrios) entre otros, ratificaron la decisión de presenciar el plenario de la Confederación General del Trabajo el viernes, donde se reunirán junto al presidente electo, Alberto Fernández, gobernadores e intendentes del conurbano.

"Vamos a ir pero sin renunciar a nuestras banderas. Tenemos la idea de que hay que renovar la conducción de la CGT", resumió en diálogo con este medio uno de los tantos presentes en la casa de los mecánicos. Más pesimista, un referente gremial resumió: "Al no formar parte del Consejo no podemos pedir mucho. Escucharemos y después debatiremos internamente". En Belgrano estuvieron decenas de dirigentes sindicales nucleados en el Frente Sindical.

En pos de la unidad gremial ("Primero se tiene que dar al interior de la CGT", aseguran desde Azopardo) mañana se reunirá, un UPCN, la llamada "mesa chica" de la central obrera con la invitación a Sergio Palazzo, el bancario que no forma parte del Consejo Directivo.

Semanas atrás, el primer paso para esa utópica unión la dio la CTA. Fue el docente Hugo Yasky, hoy diputado, quien encabezó el acto en Lanús desde donde llamó a la reflexión y a la humildad, poniendo como ejemplo al Partido Justicialista, que después de tantos años logró la unidad, y logró ampararse bajo el Frente de Todos.

Alberto Fernández sabe que no recibe un país fácil. Y si bien desde la CGT ya adelantaron que entienden la "difícil situación" por lo cual "no pediremos bono", los reclamos nacen en el interior de cada sindicato. A modo de ejemplo, el próximo jueves será el Sindicato Trabajadores Viales y Afines (liderado por Graciela Aleñá) quien denuncie que "el gobierno profundizó la grave situación luego de anunciar que no abonará una deuda salarial ya reconocida por las protestas".

Allí mismo, desde la Confederación Argentina del Transporte, anunciarán si el viernes también dirán el sí en la central obrera.

La atención se debe a que será el primer encuentro entre la central obrera y Alberto Fernández desde que fue elegido presidente electo por el voto popular. La reunión se da en el marco de rumores sobre quien se sentará al frente de Trabajo (hoy con el rango de secretaría), funcionario clave en la relación entre la CGT y el Poder Ejecutivo.