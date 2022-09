Sectores del gobierno impulsan la creación de un “dólar minero” para incentivar las exportaciones de ese sector y generar mayor superávit comercial. El régimen está inspirado en el “dólar soja”, la cotización preferencial temporaria que estimuló la liquidación de divisas por parte de las empresas agroexportadoras y que permitió al Banco Central acumular unos U$S 6.000 millones solamente durante el mes de septiembre.

“Es algo que estamos conversando porque no es una solución única para el sector, no hay una solución mágica. No creo que una sola medida pueda resolver todos los problemas, pero sí es algo que podamos ir conversando, o una medida que pueda ayudar a la mayoría de las empresas”, reconoció la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila.

La implementación de regímenes cambiarios especiales es un pedido que se extendió en varios sectores luego de la experiencia con el sector sojero. Sin embargo, en la minería hay un interés especial del gobierno por conceder algún beneficio que favorezca las exportaciones.

Fernanda Ávila, secretaria de Minería de la Nación.

Una medida de ese tipo, creen en el equipo económico, incentivaría la actividad porque daría mejor retorno a las empresas del sector, que así tendrían mayor predisposición a encarar nuevos proyectos.

"Las inversiones llevan implícito un riesgo muy alto porque la variación de los costos y de los precios de los commodities hacen que las inversiones sean muy riesgosas", explicó Ávila.

En esa línea, la titular de la cartera de Minería indicó que "es importante el trabajo coordinado con políticas públicas a largo plazo".

Minería: una de las fábricas de dólares

De acuerdo a los datos que manejan en la Secretaría, la minería tuvo una producción de alrededor de U$S 5.100 millones en el año 2021. Además sus exportaciones sumaron U$S 3.221 millones, con preeminencia de países europeos (Suiza) y norteamericanos (Estados Unidos y Canadá) entre los principales destinos. Las principales provincias de donde se extraen esos minerales son Catamarca (cobre), Santa Cruz y San Juan (oro) y Jujuy (plata, plomo y litio).

Las exportaciones mineras acumuladas durante los primeros ocho meses del 2022 crecieron un 26,4 % frente al mismo período 2021. Cinco provincias se destacan en la actividad, acumulando 97,6 % de las ventas al exterior: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca.

En lo que va del año, según estimaciones de la Secretaría, las exportaciones se incrementaron en un 26% con relación a 2021. Esos números hacen que la minería se haya convertido en uno de los componentes de la "fábrica de dólares" de la que gusta hablar el ministro de Economía, Sergio Massa. Allí también se integran el sector agroexportador, la industria automotriz y la del conocimiento.

Además hay buenas expectativas de lo que pueda suceder con el litio, cuya demanda está en auge por su uso en las baterías para los automóviles eléctricos, destinados a ganar participación en el mercado como formas de generar energía más limpia y sin consecuencias para el medio ambiente. Las provincias del Noroeste argentino tienen buenas reservas de ese mineral. Ese aporte permitiría al país sextuplicar la producción, estimaron fuentes oficiales.

En ese sentido, el gobierno decidió crear una división especial dentro de la petrolera YPF para dedicarse a estudiar las posibilidades del litio. La división Y-TEC (YPF Tecnología) quedó a cargo de Roberto Salvarezza, ex ministro de Ciencia y Técnica.

“Argentina es la segunda reserva de litio en el mundo. He visto cómo el mundo reclama el litio como energía, y creo que tenemos la oportunidad de brindarlo. Nuestro potencial se multiplica si lo industrializamos”, dijo al respecto el presidente Alberto Fernández.