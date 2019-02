La situación crítica con que debutó el año 2019 en nuestra Argentina evidencia una profundización que contradice los pronósticos voluntaristas de los voceros oficiales. Se trata de una realidad que golpea fuertemente en los sectores medios y populares de nuestra sociedad. La incontrolable inflación, agravada con los tarifazos ya materializados y los anuncios de los que vendrán, están marcando un padecimiento inusitado para las mayorías.



Las ideas radicales no tienen nada que ver con lo que pasa. No podemos dejar de hacer esta afirmación. No fueron ellas las que inspiraron estas políticas, y no avalamos sus consecuencias. Nada tiene que ver con nuestras ideas el recetario de ajustes fondomonetarista. Nada tiene que ver con nuestra identidad tampoco, la exigencia de cambios de la eda. de la jubilación ni la pretensión de flexibilizar la legislación laboral y reducir el nivel salarial de los trabajadores.



Es necesario torcer drásticamente la dirección del gobierno, hacia una concepción que tenga en mira las necesidades y posibilidades objetivas de nuestra gente. Ello implica que los sectores mayoritarios que abrazan un proyecto popular asuman definiciones claras, fundadas en ideas que tiendan a defender una agenda progresista para nuestro país.



Los radicales que impulsamos el desarrollo de un proyecto político identificado como Movimiento Nacional Para La Democracia Social, sostenemos que la Unión Cívica Radical debe dejar clara sus diferencias con los conceptos neoconservadores que inspiran la actual gestión del gobierno, y afirmar su convicción de que la construcción de una sociedad justa, no es tarea sólo del Estado ni solo del mercado, sino de una combinación virtuosa de lo público y lo privado. Ello supone, entre otras cosas, reclamar cambios en la política económica, cuya base deberá ser un nuevo modelo tributario, donde se grave a quienes tienen mayor capacidad contributiva, y eliminando la presión de los gravámenes que impactan sobre la producción, el consumo y el trabajo; es necesario, además, preservar y recuperar el poder adquisitivo del salario, seriamente golpeado por lo que está ocurriendo. Hay que recuperar también el funcionamiento federal de nuestras instituciones para promover el desarrollo de las diferentes zonas del país, poniendo especial énfasis en las PyMEs y las Economías Regionales, así como en la necesidad de diversificar su estructura productiva. Es absolutamente necesario que las más altas funciones del Estado, no sean penetradas por los intereses particulares que pueden afectar su rol de instancia promotora de. interés general.



Por todo ello, convocamos a toda la militancia radical a recuperar la ideología, los valores, la identidad del partido, y a trabajar para traducirla en programas de gobierno que puedan realizarla.



Nos comprometemos para que, en este año electoral, estas propuestas tengan expresión política y candidatos radicales.



Este camino ha comenzado a transitarse en varias provincia argentinas, a las que nos comprometemos a sostener y ayudar.



Y ratificamos la exigencia de una urgente convocatoria a la convención nacional para:

1) Hacer un balance de los años de gestión del Gobierno del PRO.

2) Hacer un balance de la gestión de la UCR hacia adentro de Cambiermos.

3) Definir un proyecto de país y los contenidos de un Programa para lograrlo.

4) Definir la Política Electoral del 2019 y la definición de candidatos radicales.



Así contribuiremos, con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran construir una Agenda Progresista, a tener una Argentina democrática, republicana en libertad y con justicia social, que transite por una senda definitivamente apartada tanto del neoconservadurismo, como del populismo autoritario y corrupto.



Movimiento Nacional por la Democracia Social. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enero 30, de 2019.

Ricardo Alfonsin, Jorge Sappia y Juan Manuel Casella. Miguel Ponce, Gabriel Montero, Carlos Perez Gresia, Enrique Illía, Luis Menucci, Mario Scholz, Pablo Quiroga, Ricardo Sánchez, Rubén Chato Correa, Alejandro Vidal, Alberto Giordanelli y Javier Roncero.