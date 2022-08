A través de sus redes sociales, la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner llevó a cabo este martes su defensa, luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Nola pidieran que se la condene a 12 años de prisión y se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.

La ex jefa de Estado realizó su descargo ante la negativa del Tribunal Oral Federal 2 a permitirle ampliar su declaración indagatoria en la causa Vialidad. Aquí, las principales frases que pronunció durante casi dos horas.

Cristina Kirchner: los dichos destacados de su descargo

- "El juicio empezó con esta ficción que armaron".

- "Los testigos citados por los fiscales colapsaron. Hay demasiado material que no vieron los fiscales”.

- "No se permite defenderme".

- "Me quedé corta cuando dije que la sentencia ya está escrita, porque cuando llegamos al gobierno nos enteramos lo que hicieron desde la mesa judicial de Cambiemos".

- “No está mal esto de mostrar los chats de José López. Está bien porque eso demuestra que los fiscales no trabajan y hacen mal su tarea. Además de mentirosos, no trabajan”.

- “Si había un caso para poder investigar la corrupción en general, y en particular de la obra pública, era el de José López, revoleando bolsos por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer con ese teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Nicolás Caputo haya sido citado o investigado para ver de dónde venían los nueve millones de dólares? ¿Qué hicieron los fiscales con estas llamadas?”.

- "¿Saben quién hizo la denuncia en Comodoro Py? La tonta” (en referencia a la denuncia que hizo por la Ruta del Lavado del Dinero).

- “Pepín es de ustedes, ninguno de nosotros se profugó; nosotros nos quedamos a dar cuenta ante la Justicia. Pepín Rodríguez Simón (dirigente de Juntos por el Cambio y representante en el Parlasur) está prófugo hace más de 600 días, ninguno de nosotros hizo eso”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner realizó el descargo desde su despacho del Senado.

- “El partido judicial va a protegerlos a ellos, no sabemos nada sobre los 45.000 millones dólares de la deuda que dejó Mauricio Macri. No sabemos dónde está la plata y Luciani no hace nada”.

- “Piden 12 años de condena por los 12 años de nuestro gobierno”.

- “Se comprueba que Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Marina argentina en tiempos de democracia. Esta demostrado con videos y fotografías, con todos. ¡Y van y lo sobreseen! El arquero del mismo equipo, el Liverpool, que juega en Los Abrojos, con Luciani. ¡Ellos son! A ellos no les va a pasar nada!”.

- "Cuando el fiscal Luciani dice que, cuando uno aprieta, sale pus, tiene razón! Tiene razón fiscal Luciani. La pus es de ustedes, los macristas. Eso es lo que sale y no se investiga".

- “Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”.

- "Ya no hay partidos militares, hay partidos judiciales. Son para estigmatizar y apartar los gobiernos populares. No se trata solo de estigmatizar y confundir, sino que protegen a los que verdaderamente roban en el país”.

"Este no es un juicio a Cristina, es un juicio al peronismo y a los gobiernos populares".