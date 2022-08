Cristina Kirchner responde al pedido de condena de los fiscales: "La causa está armada, no me permiten defender"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a hablar este martes a través de sus redes sociales. Lo hace el día después de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En el inicio de su mensaje, Cristina Kirchner expresó que le hubiese gustado "hablar hoy ante el tribunal" que la juzga en la causa denominada Vialidad, luego de que los fiscales "leyeron su guión durante nueve jornadas", en referencia a la exposición de su alegato en el debate oral y público, y a la negativa del tribunal a concederle la posibilidad de ampliar este martes su indagatoria.

"La causa está armada, no me permiten defender", sostuvo la ex jefe de Estado a través de su canal de Youtube.

Noticia en desarrollo