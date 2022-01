Los acuerdos alcanzados para una nueva etapa del programa Precios Cuidados, con unos 1.300 productos en la canasta y aumentos promedio de 2% mensual, serán firmados el lunes y el martes entre la Secretaría de Comercio Interior y empresas productoras de alimentos y artículos de consumo masivo. "Crónica" se contactó con economistas, quienes brindaron su opinión al respecto.

"Está bueno que el acuerdo arranque como anual. Les da expectativas a todos los sectores económicos", señaló en diálogo con este medio el economista Juan Enrique, en referencia a la previsibilidad y proyección de los precios. Destacó: "Recordemos que en el primer trimestre va a haber autorización de aumento del 2% mensual. Eso quiere decir que se contempla que la inflación será un problema el año que viene y que va a estar por encima del 2%, ya arrancamos con ese dato".

Para Enrique, " Precios Cuidados les sirve, sobre todo, a los pequeños empresarios. A los grandes por ahí también, pero hay un tema de márketing. No creo que se sumen por eso, sino que se suman porque el Estado los va a buscar, si no, no harían nada", sostuvo y agregó: "Creo que hay una participación fuerte del Estado en la economía y es como debe ser. Con Precios Cuidados solo no se va a bajar la inflación, son precios de referencia y ahora el Banco Central está atacando con políticas monetarias, como el cambio en la política de tasas de interés y también en el incentivo para los que hacían leliq inviertan en el bono del Tesoro".

Asimismo, sostuvo que "es muy difícil bajar la inflación del 52% al 30%, es casi imposible. Va a haber una inflación con piso del 35% el año que viene, que es el 33 lo que estimaba el presupuesto, por eso el 2% de autorización de aumento en el primer trimestre mensual muestra eso".

.

Por su parte, Nicolás Pertierra, economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, opinó que "es una novedad lo del 2% mensual; creo que lo que se evita y puede ser positivo en eso es que haya saltos bruscos de 6, 8 o 10% de un mes para el otro, cuando se vencía cada tres meses". En esa línea, afirmó no creer que se sumen por visibilizar sus productos. "Saben que algo tienen que aportar, que no pueden patear la mesa de negociación y tampoco son sectores que con este gobierno les haya ido mal, entonces alguna voluntad tienen que mostrar", finalizó.

Cabe destacar que la nueva canasta reemplazará al congelamiento que concluyó el viernes y se acordó con las empresas en negociaciones que se llevaron adelante en el último mes. Fuentes de Secretaría de Comercio confirmaron a este medio que el entendimiento está cerrado, pero que por la cantidad de empresas y productos esta semana se terminarán de firmar los acuerdos con las empresas participantes.

Este nuevo acuerdo que tendrá vigencia por un año con revisiones trimestrales y aumentos mensuales, contempla para este primer trimestre un aumento promedio de 6%, es decir que se podrán actualizar valores a un ritmo de 2% mensual. La cifra no está confirmada, pero fuentes cercanas a la negociación que conduce Roberto Feletti, en sintonía con el equipo económico nacional, destacaron que esta nueva etapa de Precios Cuidados buscará evitar saltos importantes en los precios, como ocurrió en octubre del 2021, durante la previa electoral.

"Hay predisposición al diálogo y el gobierno plantea que busca garantizar una canasta amplia, diversa, con precios accesibles y con bienes de calidad, siempre representativa del consumo promedio de los argentinos", explicaron. En ese contexto es que las empresas pudieron sumar o sacar productos de los listados siempre que cumplieran la condición de calidad y representatividad del consumo, lo que permitió consolidar una canasta del doble de productos del Precios Cuidados de 2021.

.

En octubre, el gobierno -a través de la Secretaría- había actuado de manera mucho más rápida mediante una resolución debido a que se habían registrado en las ultimas semanas de septiembre y primeras de octubre "aumentos desmedidos" en productos de consumo masivo.

Para dar continuidad a la política de precios, la Secretaría trabajó desde diciembre con las empresas proveedoras de los productos de consumo masivo para acordar una canasta regulada, con un piso de 1.300 productos vigentes por todo 2022, con revisiones trimestrales y correcciones mensuales.

El acuerdo alcanzará a supermercados y almacenes y se trabajará un precio diferencial por tamaño de comercio, luego de que surgieran en el congelamiento dificultades en los comercios de proximidad para garantizar el margen de rentabilidad.