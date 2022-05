El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, participó este viernes de la Convención Nacional del radicalismo que se realizó en la ciudad de La Plata e hizo un análisis de la actualidad política nacional de cara a las elecciones de 2023.



"Aquí está el próximo presidente de la Argentina, que va a ser Facundo Manes o voy a ser yo. Con Facundo Manes nos llevamos bien y tenemos la misma visión de lo que hay que hacer en la Argentina. Debemos dimensionar nuestra fuerza, el lugar que ocupamos, y también dimensionar la crisis que está atravesando la República Argentina", declaró.



Luego, consideró: "Lo que ha pasado en la elección de 2021 en la provincia de Buenos Aires nos ha devuelto musculatura. Siempre digo si nos daban un mes más ganábamos las PASO. Es importante ganar la Ciudad de Buenos Aires también, así que te felicito Martín Losteau, vas a ser el.proximo intendente de la Ciudad. Realmente hemos hecho grandes elecciones en todo el.territorio".

"El primer responsable de la bronca de la gente con la política es el Gobierno. El más ineficaz de la historia. Al que no le sirven los sloganes porque la gente sabe que mienten. Dicen primero la gente y hacen vacunatorios vip y fiestas en Olivos", consideró Morales.

Este viernes se realizó la Convención Nacional de la UCR.

El titular de la UCR también habló sobre la coalición opositora de la que forma parte: "Nosotros también estamos cuestionados porque hemos gobernado hasta hace 2 años y meses., aunque eso mucho no les guste a algunos socios de JxC""El gobierno destruyó uno de los principios fundamentales de las políticas públicas que es la universalidad. Las organizaciones sociales también deben autointerpelarse y pensar para qué están.", expresó el gobernador jujeño., no vamos a abrazar políticas neoliberales. El camino es la democracia y la política. Creemos en la política transformadora. Reivindiquemos eso, no tomemos el atajo", opinó.Sobre la grieta entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, detalló: "La gente está harta. El kirchnerismo generó un retroceso cultural en la democracia. Una de las obligaciones de la UCR es reconstruir el diálogo. El próximo presidente, que será radical, va a tener posiblemente un Congreso más difícil que el que tuvo Mauricio Macri".



"Tenemos que dejar de pensar el país solo desde el AMBA, tenemos que pensarlo desde el AMBA y el Interior. No hay provincias inviables, esa fue una gran mentira que también nos quisieron hacer creer en la década del 90. Hay equilibrio fiscal en Mendoza, en Corrientes y en Jujuy, que no nos vengan a correr con que no sabemos gobernar", reflexionó Morales.



El gobernador de Jujuy también habló sobre el futuro del país: "La falta de perspectiva de largo plazo es un problema en la Argentina, tenemos que tener una mirada a 20 años. Tenemos que perder la perspectiva de 4 años, sino no hay solución para la República Argentina. La educación para el trabajo y para el conocimiento es otra línea de acción que ya tenemos que abordar. Necesitamos un proceso que mire también la formación de los formadores".



"Hay una esperanza en la actitud del radicalismo, porque tenemos sueños, convicciones. Nosotros garantizamos verdad y justicia, no nos pueden robar esa bandera. Sabemos gobernar y somos un partido moderno. Tener éxito en la Argentina significa tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario, cómo siempre decimos", expresó.



Para finalizar su discurso, Morales concluyó: "Somos un partido de acción, pregúntenle a los intendentes como la pelean. Somos un partido de gobierno y eso vamos a ser: gobierno. No hay otro camino que la unidad. Seamos responsables e inteligentes, la gente nos está mirando. Ratificamos nuestra pertenencia a JxC, pero no como furgón de cola. No nos van a tentar con la pelea. Por eso abrazamos una agenda propositiva".