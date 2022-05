El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales participó este martes de la Asamblea y Exposición Global de Hidrógeno Verde 2022, que se realiza en Barcelona, organizada por Green Hydrogen Organisation y co patrocinada por la vicepresidenta del gobierno español y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Green Hydrogen Organisation y ex primer ministro australiano, Malcolm Turnbull.



Morales, expuso en el panel “El rol de la energía solar, iluminando el hidrógeno verde". Luego de su exposición, el gobernador ofreció un reportaje. Lo que sigue, es lo más destacado de ambas instancias.

Estoy Participando de la Green Hydrogen Global Assembly & Exhibition 2022 (@gh2org), en Barcelona, donde expertos de todo el mundo coinciden en la necesidad de potenciar la generación de hidrógeno a partir de energías renovables. 1/3 pic.twitter.com/FAW1311E1N — Gerardo Morales (@GerardoMorales) May 17, 2022



¿Gobernador Morales cuál fue el sentido de la presentación en este congreso en Barcelona?

Me tocó desarrollar el capítulo de la energía solar como fuente de desarrollo de hidrógeno verde. Tenemos un potencial importante en la República Argentina, particularmente en Jujuy, ya estamos produciendo energía, 300 megavatios, que vamos a ampliar a 500 de energía solar, con una radiación de más de 3 mil horas anuales. El promedio de Europa es de 1500 horas, así que estamos con el doble de radiación, para bajar los costos de la generación de energía.



Estamos también con un proyecto para producir hidrógeno verde, con una primera etapa una planta de mil megavatios, que es un giga, con un costo de 18 dólares el megavatio, hemos reservado 10 mil hectáreas para la producción, tenemos estudios de aguas subterráneas de distintas cuencas para poder aportar, así que estimamos que va a bajar el costo.



La idea es escalar de mil megas a 7 mil megas. En la primera etapa con mil megavatios llegamos a 400 mil toneladas de hidrógeno verde, co. 7 mil vamos a llegar a 2,5 millones de toneladas, que es mucho, es un aporte que podemos hacer, yo creo que la República Argentina tiene que dedicarse decididamente a ser un gran productor de energía limpia para el mundo, La producción del hidrógeno nos permite agarrar ese filón, exportar y mejorar nuestra cuenta en dólares en un futuro próximo, estoy hablando de los próximos 5 años, a 10 años, que podemos ser un actor importante, como la zona de Arabia Saudita para el petróleo, la República Argentina por el agua que tiene, la radiación solar, y los vientos que tenemos podemos ser un gran productor mundial. así que tenemos que pensar que el hidrógeno verde tiene que formar parte de la matriz productiva de la República Argentina

¿Cómo vio en este congreso las oportunidades de la Argentina en la materia?

Nosotros seguro vamos a tener nueva ley con regímenes de promoción importante, vamos a tener un plan, porque la vieja ley ya vence. Pero no alcanza con un plan de Argentina, de España, necesitamos un plan global, porque solamente Europa para cambiar su matriz productiva de generación de energía, va a necesitar hidrógeno de otras zonas del mundo, y una de las zonas que tiene las mejores condiciones es la República Argentina, así que tenemos que ir hacia un plan global, en el marco del cambio de la matriz de producción de energía, la producción de hidrógeno verde a partir de energía solar o eólica, y Argentina tiene los mejores recursos naturales para eso.



Uno de los temas del hidrógeno es la dificultad para transportarlo, ustedes tienen un plan, ¿cuál es?

Hay dos gasoductos, el de Atacama y el Norandino, que fueron constru´dos en la década del 90 para exportar gas a Chile, desde que Chile se autoabastece esos dos gasoductos están disponibles para poder exportar vía Antofagasta, sino envasar y exportar por el puerto de Rosario o de Buenos Aires, pero tenemos ductos para poder llegar por el Pacífico al resto del mundo, tenemos la infraestructura, la tierra, la radiación solar, así que en 4 mese apenas tengamos el proyecto ejecutivo, vamos a salir a buscar inversiones porque el desafío del mundo, es la producción de renovables, cambiar la matriz energética, y dentro de la producción de renovables el hidrógeno verde es fundamental.



Estoy convencido que no solo hay que tener un plan nacional, sino un plan global de desarrollo para que podamos cambiar la matriz de desarrollo de energía que es la que hoy está emitiendo gases que provocan el efecto invernadero y provocando el calentamiento global.



Esto requiere mucha inversión, ¿la inversión está?

Hay que buscarla y en esto hablamos con la UE, que ya a través del Banco Europeo de Inversiones está financiando proyectos en Jujuy, están interesados, obviamente, hablé con la Agencia Francesa de Desarrollo también, apenas tengamos el proyecto ejecutivo vamos a salir a buscar no solo financiamiento internacional, acá va a haber financiamiento privado también porque con energía renovable a tan bajo costo como nosotros podemos generar a 4000 metros de altura, con 3000 horas de radiación solar, van a venir inversiones privadas también, es lo que viene y hay que actuar ya!

Aquí, lo más destacado de la conferencia en la Asamblea y Exposición Global de Hidrógeno Verde 2022:

-"Jujuy se encuentra al norte de la República Argentina, limita con Chile y Bolivia, formamos el triángulo del litio, además, con Atacama, que tiene una radiación solar importante, y nuestra provincia y dos más del norte argentino, tenemos a 4000 metros de altura unas 3000 horas de radiación anual".



-"Tenemos una planta de 300 megavatios, vamos a ampliar a una de 200 más, con 100 megavatios de acumulación en baterías de litio, tenemos 10 mil hectáreas reservadas para el desarrollo de la energía solar y ya tenemos un anteproyecto y en 4 meses estimamos vamos a terminar el proyecto ejecutivo".

-"Con mil megavatios la idea en la primera etapa es producir 400 mil toneladas de hidrógeno verde, escalar el proyecto a 7 mil u 8 mil megavatios, en una segunda etapa. Tenemos un sistema de transporte para poder exportar el hidrógeno verde por el puerto de Antofagasta en Chile, tenemos en la zona norte dos gasoductos que se construyeron en la década del 90".



-"Estamos en reuniones con la Unión Europea, con el Banco Europeo de Inversiones, que está financiando un par de proyectos en Jujuy, a la Agencia Francesa de Inversiones le estamos presentando el proyecto para que podamos contar con financiamiento".



-"Este año vamos a tener una nueva legislación -creo que hacia allí tenemos que ir todos los países- de aranceles de importación para equipamiento, con exenciones del impuesto al valor agregado, y exenciones de impuesto a las ganancias entre otros beneficios impositivos, para este tipo de proyectos. Convocamos a la inversión, nosotros también somos solares".