El ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García protagonizó un escándalo cuando finalizaba un vuelo que había partido de Roma, Italia. El ex funcionario discutió con una pasajera que lo increpó cuando bajaba del avión con su valija en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

"Inmoral, ¡te robaste las vacunas de los argentinos!", le gritó la viajera en alusión al caso que forzó la renuncia de González García al cargo en la cartera sanitaria el 19 de febrero de 2021, tras conocerse una denuncia que indicaba que en su ministerio funcionó una suerte de "vacunatorio VIP" con el que se gestionó el acceso de personas cercanas al oficialismo a la medicación contra el Covid-19, sin respetar los criterios para los turnos.

En un video que se viralizó en redes en la tarde de este martes, se ve que el ex ministro reacciona y arroja un manotazo con la intención de quitarle el celular a la mujer que lo filmaba. Las imágenes salen de foco por un momento debido a que la viajera pierde el control sobre su aparato. Pero, rápidamente, retoma la filmación, y se observa que una azafata y otro pasajero sujetan al ex funcionario.

"No, no, no, tranquilo", le piden a González García las dos personas que lo contienen. El ex ministro finalizaba un vuelo de ITA Airways, ex Alitalia, según consignó LaNacion.com.ar.

Reacciones en redes sociales por el exabrupto de Ginés

Graciela Ocaña, ex ministra de Salud y actual diputada nacional de la oposición, retuiteó el video y en su posteo advirtió: "La gente no olvida".

"Gines González Garcia, en lugar de pasearse por el mundo, debería estar preso. Se robó las vacunas condenando a la muerte a miles de argentinos. Queremos Justicia", agregó y sumó el hashtag #VacunatorioVip.

Graciela Ocaña retuiteó el video y reiteró su crítica contra el ex ministro por el "Vacunatorio VIP" (Captura de Twitter)

Por su parte, la economista Diana Mondino también retuiteó el video y escribió su interpretación del escándalo, al entender que el ex ministro golpeó a la pasajera cuando intentó evitar que lo siguiera filmando.

“El violento de Ginés González, pegándole a una mujer en pleno vuelo. Su gestión nos costó cientos de miles de muertes y encima nos pega”, expresó en su posteo Mondino, profesora y directora de Relaciones Institucionales de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA).

La economista Diana Mondino interpretó que el ex ministro golpeó a la pasajera que lo escrachó (Captura de Twitter).

Hasta la noche de este martes no se conoció una denuncia contra el ex funcionario de parte de la pasajera ni de la tripulación.

Otro escrache al ex ministro de Salud

Lo ocurrido en el vuelo de ITA Airways no fue la primera vez en la que González García es increpado en público por el escándalo que forzó su renuncia al cargo en Ministerio de Salud de la Nación el 19 de febrero de 2021.

Un mes después de su dimisión, el ex funcionario fue escrachado mientras iba a cenar en un restaurante del barrio porteño de San Telmo, donde también fue filmado con un celular. Al verlo entrar, los otros clientes comenzaron a insultarlo y el González García se vio obligado a retirarse rápidamente del local gastronómico.

"Roba vacunas", "corrupto" y "caradura" fueron algunos de los improperios que los comensales gritaron al ex ministro al ingresar al restaurante "Iñaki", según pudo verse en un video que se viralizó en redes sociales.