El congelamiento de precios de los alimentos hasta enero del año próximo incluyó retrotraer los valores al 1° de octubre, como resultado hubo una caída promedio a nivel nacional del 7,6% del valor de los 1.432 productos acordados que integran la canasta básica de consumo. Ahora, el gobierno nacional avanza para lograr con la industria farmacéutica un pacto similar al alcanzado con la mayoría de los supermercados y productores. Hubo reunión de gabinete nacional esta mañana y allí consideraron "desmedidas" las remarcaciones de los laboratorios, sector que comunicó que semejante medida es "innecesaria".

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, encomendó esta mañana conformar una mesa de trabajo conjunto que "se va a llevar adelante entre el PAMI, que compra el 40% y moviliza muchos recursos en la compra de medicamentos, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio". Así lo adelantó el canciller, Santiago Cafiero, a la prensa que lo esperaba a la salida del encuentro de ministros en Casa Rosada.

Fue Cafiero quien indicó que el Gabinete considera que el aumento de precios en los medicamentos es "desmedido" y añadió que, con esa premisa "siempre se busca lograr acuerdos y la reunión de hoy será una mesa técnica entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio". Adelantó que "a partir de ahí se van a sacar las conclusiones y los pasos a seguir".

Las declaraciones del Canciller están en sintonía con lo ya planteado por el secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien sostuvo en paralelo: "No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado", advirtió y aclaró que "nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata".

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", dijo Feletti esta mañana en diálogo con la radio online FutuRöck.

En este marco, la mesa técnica conjunta arrancó ayer con la reunión que mantuvieron Feletti y la titular del PAMI, Luana Volnovich. Continuará hoy a las 15 cuando Vizzotti reciba a Feletti en la sede de la cartera sanitaria.

Roberto Feletti analizó con Luana Volnovich (PAMI) un congelamiento de precios de medicamentos.

Tras la reunión de ayer, Volnovich puntualizó que la política del PAMI resultó "imprescindible para hacer sustentable el programa de medicamentos gratis y el bolsillo de los jubilados". A partir de este programa, unas 3,5 millones de personas afiliadas ahorran en promedio $ 4.200 por mes, según datos del organismo.

¿Qué dijeron los laboratorios del congelamiento de precios de remedios?

Industria farmacéutica resalta que existen múltiples marcas y piden "libre competencia". (FOTO: Télam)

Los laboratorios de la industrira farmacéutica enrolados en CAEME, CILFA Y COOPERALA consideraron hoy "innecesario" aplicar un congelamiento de precios.

Ante las declaraciones de Roberto Feletti, las farmacéuticas dijeron en un comunicado que "teniendo en cuenta la presencia de más de 350 laboratorios y 229 plantas industriales en el país, con 7.300 marcas y más de 16.000 presentaciones de medicamentos con distintos principios activos que compiten en un entorno donde intervienen más de 14 mil farmacias, resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia a través de mecanismos de congelamiento de precios".

Recordaron que "desde hace muchos años la industria farmacéutica presente en la Argentina viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de medicamentos a los principales financiadores, obras sociales y prepagas, en muchos casos con coberturas que llegan hasta el 100% del valor para los pacientes, tal como ocurre en los tratamientos oncológicos y especiales, y en el programa ´Vivir Mejor´ implementado por el PAMI, con un sustancial aporte de los laboratorios".



CAEME, CILFA y COOPERALA ratificaron su "compromiso para con el gobierno nacional, financiadores públicos y privados de la salud, la comunidad médica y los pacientes, de mantener los valores promedio de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del INDEC".