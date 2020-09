En el marco de la investigación de tareas de espionaje realizadas de manera ilegal contra organizaciones sociales, políticas y sindicales durante 2017, previo a las elecciones legislativas de ese año, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, debe presentarse hoy a las 11 a indagatoria ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Salvo que opte por no responder preguntas, el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri será interrogado sobre su rol en el llamado "proyecto AMBA", que consistió en tareas de inteligencia llevadas a cabo fundamentalmente en territorio bonaerense.. Por esta misma investigación -conocida también como causa D'Alessio- está convocada a indagatoria para mañana Silvia Majdalani, la ex vicejefa de la AFI.

Entre los elementos de prueba que maneja el juzgado de Ramos Padilla se cuentan más de 50.000 archivos entre imágenes, videos y documentos que recopilaron las bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, Pilar, Quilmes, La Matanza y San Martin. Ese material se halló en dos discos rígidos que acercó la intervención de la AFI -a cargo de Cristina Caamaño- a pedido del magistrado. El análisis de ese profuso material todavía está en desarrollo.

Hasta ahora, los investigadores vieron en profundidad lo que corresponde a la base de Ezeiza, que estaba a cargo de Ricardo Bogoliuk, sindicado como el jefe del falso abogado Marcelo D’Alessio, a quien se le amplió el procesamiento por estos hechos.

Además, hay otro material proveniente las bases de la AFI en Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata, que el organismo de inteligencia ya tenía en territorio bonaerense y se sumaron al proyecto AMBA en abril de 2017.

Las acciones imputadas

Cabe señalar que, en una resolución firmada el último 23 de septiembre, Ramos Padilla consideró que Arribas fue "el funcionario que ordenó expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”, es decir, la dirección que estaba a cargo del proyecto AMBA.

En tanto, Majdalani "habría sido la funcionaria que se nutría diariamente de la información de inteligencia reunida por las nueve delegaciones provinciales y que, de acuerdo con sus funciones específicas, fijaba los objetivos de inteligencia y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes”, agregó el juez federal de Dolores, quien reveló todo este entramado del espionaje electoral en Buenos Aires a partir de profundizar en un legajo que involucraba a un alto directivo de la AFI en operaciones de espionaje ilegal.

De una primera lectura de los documentos hallados se concluye que en el proyecto AMBA se espió a al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores, además de comedores y merenderos.

Otro aspecto relevante es que Ramos Padilla les prohibió salir del país a Arribas y Majdalani, quienes también son investigados en otras causas de espionaje ilegal como la de Lomas de Zamora, donde fueron procesados por espiar a la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, en las semanas previas a la cumbre del G-20, realizada en Buenos Aires a fines de 2018.

El juez de Dolores les retuvo sus pasaportes a ambos ex funcionarios, les prohibió que se reúnan o comuniquen con otros imputados o agentes de la AFI y les trabó una caución de 20 millones de pesos.