El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó su relación con Milagros Maylin, la joven secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. "Me enamoré y estoy muy feliz", reveló el referente del PRO.

“Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso. Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien”, reconoció Larreta durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio.

El integrante de Juntos por el Cambio contó que su pareja tiene 36 años y que trabajó “mucho tiempo con María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires en el programa de integración de villas, que era muy importante para María Eugenia".

En aquella época Milagros tenía el cargo de jefa de Gabinete en el Barrio Mujica de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana. Ahora, se desempeña junto al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

“No exponerme es una forma de cuidarlas”, explicó Larreta, quien suele ser reservado sobre su vida privada y la de sus hijas.

Al ser consultado sobre una posible candidatura en las elecciones presidenciales del año que viene, el jefe de Gobierno porteño remarcó que su decisión “no va a depender de la candidatura de Mauricio, Manes, de Vidal, o de Morales” y agregó que Milagros lo acompañaría en la campaña.

¿Quién es Milagros Maylin?

El anuncio oficial fue anoche, aunque Larreta confirmó que salen desde hace un año, tras su comentada separación con la planificadora de eventos, Bárbara Diez.

Milagros es graduada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Austral con medalla de honor y, además es Magister en Administración de Empresas en la IAE Bussiness School y realizó diversos posgrados en la Universidad de San Andrés y en el ESADE.

La joven funcionaria trabajó durante ocho años en el sector privado antes de ser designada en 2016 como directora general de Tecnología y Ciudad Amigable en la Ciudad, una oficina que depende de Secretaría de Tercera Edad que ahora preside.

Al inicio de 2021, Maylin estuvo a cargo de la coordinación de los centros de testeos y de vacunación, en el marco del operativo DetectAR. En esa etapa habría conocido y entablado una relación con el jefe de Gobierno.