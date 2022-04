Mientras en Juntos por el Cambio se debaten si incorporar o no al partido Libertad Avanza que encabeza el diputado nacional, Javier Milei, la polémica que envuelve esa decisión va dejando frases picantes desde ambos lados. Esta semana, señalaron al libertario desde el sector que rechaza su ingreso a la ex coalición gobernante del país por usar un chaleco antibalas en un acto político. El legislador respondió con un dato impactante: Según él, hay una referente de ese partido que “lleva una ametralladora en el auto”.

Fiel a su estilo incendiario, Milei no tomó con calma la crítica de la diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, sobre el uso del chaleco antibalas durante una actividad partidaria en Mendoza.

La diputada sostuvo al respecto: “Voy a todos los barrios y no necesito ningún chaleco antibalas". “No lo vi todavía combatir a ningún mafioso como para usar chaleco antibalas”, ironizó en diálogo con Radio Rivadavia.

.

Sobre la posibilidad del ingreso de Javier Milei a Juntos por el Cambio que impulsa la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en eco con el ex presidente, Mauricio Macri (PRO); Vidal se diferenció al analizar que "está en juego la democracia" cuando surgen dirigentes de extrema derecha. Y aseguró que, igualmente, Milei "ha dicho públicamente que no va a formar parte” de Juntos por el Cambio, por lo que “es una discusión que no tiene sentido”.

La respuesta inmediata de Milei fue explicar el motivo del uso del chaleco por una cuestión de "seguridad". Luego, arremetió: “Es mentira que Vidal anda sin custodios, miente descaradamente, como Macri que se vio en fotos que usa chaleco”.

Una multitud fue a escucharlo hablar de economía en Mendoza y se lo vio con un chaleco antibalas y varios guardaespaldas.

En una entrevista que brindó esta mañana a Radio con Vos, Milei buscó demostrar que es común el uso del chaleco y de personal de seguridad en la actividad política. Y ejemplificó con un importante dirigente de Juntos por el Cambio: “Hay uno de ese espacio con tres custodios y dos motos, una atrás y otra adelante, donde uno va armado y otro va manejando. Es más en el auto lleva una ametralladora”, reveló.

.

El uso de chaleco antibalas en el caso de Milei es "por seguridad", según insistió el diputado y aclaró: "No lo hago porque tenga miedo, sino porque la gente de seguridad me lo pide".

A raíz de esta polémica, en redes sociales algunos usuarios le recordaron a Milei un episodio violento en un acto de La Libertad Avanza en el marco de la campaña legislativa del 2021 cuando uno de sus custodiios atinó a sacar un arma frente a la multitud.

En noviembre 2021, un custodio de Milei amagó con sacar un arma ante el público.

Cerca del mediodía, se sumó Elisa Carrió (Coalición Cívica) de Juntos por el Cambio a criticar a Milei. "Es parte de la casta, alguien que nunca laburó, tiene su CUIL invicto y abraza a todas las ideas que hundieron al país en la pobreza", aseguró.

Finalmente, el diputado Milei le respondió a Carrió."Que alguien tan incoherente te diga incoherente la verdad no me preocupa. Además es una persona que no ha podido construir nada en su carrera política", dijo.