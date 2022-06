Javier Milei, diputado nacional por La Libertad Avanza, estuvo este sábado en la ciudad de Córdoba, en donde presentó su plan económico "motosierra", nombre con el que bautizó su proyecto en caso de lograr ganar las elecciones presidenciales en 2023.

El economista liberal encabezó el acto en la provincia mediterránea, donde estuvo acompañado por dirigentes locales y de varios distritos del país, con el propósito de reafirmar su candidatura en los próximos comicios.

"No solo es importante hacer las reformas pro-mercado, también, así como nos metimos en la política, metamos la batalla cultural. No es una o la otra: son las dos. Si no volveremos atrás", resaltó Milei.

.

En ese sentido, el legislador libertario explicó que quiere llevar adelante una serie de reformas económicas para cambiar el rumbo del país.

¿Qué reformas quiere llevar adelante Javier Milei mediante el plan "motosierra"?

El diputado por La Libertad Avanza resaltó que sus reformas económicas divididas en una secuencialidad de "primera, segunda y tercera generación".

En primer lugar, indicó que busca un fuerte recorte del gasto público del Estado, que incluye la eliminación total de la obra pública para pasar a un sistema de iniciativa privada "a la chilena".

"La motosierra no tiene que quedar, también hay que terminar con ese oxímoron llamado empresas públicas", remarcó Milei en su discurso.

Por su parte, sorprendió al plantear que la empresa de bandera Aerolíneas Argentinas debe pasar a manos de los trabajadores y subrayó que se debe ir a la privatización de todas las compañías.

.

"Una de las cosas que vamos a impulsar, como nadie va a querer comprarla, vamos a entregar esa empresa a los empleados. Hay que avanzar en la privatización de todas las empresas. Fíjense el desastre que causo el kirchnerismo con YPF", apuntó el legislador.

A su vez, planteó una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones.

"Una vez que podamos avanzar en al reforma laboral podremos avanzar en abrir la economía y va a generar muchos años de crecimiento económico y prosperidad", remarcó el economista liberal.

Por último, dijo que su reforma "favorita" es la "reforma bancaria", y exclamó que "a la postre termine eliminando el Banco Central y hagamos que no haya mas inflación en Argentina".